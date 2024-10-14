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勇立创新潮头，夯实科技自立自强之基

——福建省科协优化创新环境系列座谈会侧记

2024年10月14日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：勇立创新潮头，夯实科技自立自强之基

在全国首批揭牌中国工程院地方研究院、出台全国首个“科技小院建设标准”……近年来，福建省科协勇立创新潮头，在引进高端智力资源、服务区域发展上，率先推出系列创新举措。

党的二十届三中全会提出，“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”“推进高水平科技自立自强”。如何进一步培育优良科研生态、优化升级人才发展环境？近日，福建省科协在福州召开优化创新环境系列座谈会，邀请多位在闽院士专家，集思广益，出谋划策。

汇聚高端智力资源

以“院士专家八闽行”、重大战略咨询项目研究为抓手，近年来，福建省科协组织158位院士对接200多项企业技术需求，组织300多人次院士开展6批68个战略咨询项目研究，成果斐然。

创新驱动本质是人才驱动，而打造高水平人才集聚平台是关键。如何实施更加精准有效的引才机制，吸引高层次人才来闽创新创造？座谈会上，福建农林大学校长兰思仁建议，完善国家级人才培养体系，定期修订人才认定标准，优化引才育才政策环境。

福州大学副校长杨黄浩提出，建设高能级引才聚才平台，实行更加积极开放的人才政策，提供更具吸引力的薪酬待遇、科研启动资金等，形成具有福建特色的高层次人才创新高地。

福建省科协党组书记、副主席游建胜表示，将按福建省委、省政府部署，聚焦数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济“四大经济”，做热做实“院士专家八闽行”活动，吸引更多省外院士专家资源，服务全省产业转型升级。

打造人才“雁阵”格局

近年来，福建省科协在全国率先创建并推广“科技小院”6批66家，建设科技经济融合服务平台5批31家，打造省科协年会、东南科技论坛等学术品牌，引领科技人才投身经济建设主战场；着力打造人才“雁阵”，实施“福建省特级后备人才遴选与支持计划”“青年人才托举工程”，开展省青年科技奖等评选工作，推动一批优秀科技人才脱颖而出。

如何加强教育、科技、产业、人才之间的协同发展，共同培养符合市场需求的创新人才？座谈会上，中国工程院外籍院士、福州大学教授张久俊建议，在人才链、创新链和产业链的全链条上，给予顶尖人才和团队支持，尽快培养出国家级团队和博士后团队。

华侨大学副校长黄辉提出，强化老一辈科学家对青年科技人才的“传帮带”，构建科研成果数据共享平台，促进科研成果开放共享。

“今后，我们要下更大力气，建设好院士专家工作站、学会服务站、‘科技小院’等。”游建胜说，在此基础上，充分整合高校、科研机构、省级学会、企业等创新资源，推动科研成果更好更快地形成新质生产力。

培育优良科研生态

环境好，则人才聚、事业兴。近年来，福建省科协大力弘扬科学家精神，开展“最美科技工作者”、省科学家精神教育基地遴选宣传活动，营造全民关注科学、支持创新的浓厚氛围。

座谈会上，中国科学院院士、福建省农科院研究员谢华安说，要完善科学评价体系，培育良好的社会创新生态，“鼓励探索、宽容失败”。

福建理工大学校长韦建刚建言，明确“探索性强、风险高的科研开发项目”范围，界定“科研失败”“勤勉尽责义务”认定标准，建立可操作的容错纠错机制。

科研诚信是科技创新的灵魂和底色。福建师范大学校长王长平提出，推进“教育、激励、规范、监督、惩戒”五位一体，将诚信监督覆盖至科研项目、成果发表、奖励的全过程，筑牢预防学术不端行为的“第一道防线”。

闽江学院校长舒继武提出，要完善科研诚信制度，推动科研诚信立法；建立科研诚信监督平台，实现科研诚信信息的实时共享和动态监测。

“培育优良科研生态、优化人才发展环境是一项系统工程。”中国工程院院士、福建省科协主席付贤智表示，通过广泛征求意见建议，他们将谋划发挥好科协组织桥梁纽带作用的新思路、新举措，为加快实现高水平科技自立自强作出更大贡献。

（记者 谢开飞 通讯员 王大飞 陈 晨 吴海云）

(责编：郝孟佳、李昉)

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