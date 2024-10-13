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第三届大学联合会全球论坛在京召开

2024年10月13日09:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月13日电 （记者孙竞）11日至12日，第三届大学联合会全球论坛（GUAF）在京召开。本届论坛由中国高等教育学会作为轮值主席主办。

欧洲大学协会（EUA）主席乔瑟普·加雷尔、美国教育委员会（ACE）协理副主席冈花弘直、非洲大学协会（AAU）研究与项目部主任弗雷德里克·阿托·阿玛、阿拉伯大学协会（AArU）秘书长阿姆尔·埃扎特·萨拉马、东盟大学网络（AUN）执行主任乔蒂斯·迪拉蒂蒂、印度大学协会（AIU）主席维奈·帕塔克、加拿大大学协会（UC）主席兼首席执行官加布里埃尔·米勒、拉丁美洲及加勒比高等教育中心（ENLACES）秘书长费尔南多·加斯顿·索萨·泰斯等九大成员组织负责人出席论坛。

中国高等教育学会副会长管培俊在致欢迎辞时表示，大学联合会全球论坛在九大组织携手努力下，取得了阶段性务实成果。面向未来，学会愿同各组织一起推动大学联合会全球论坛不断向前发展，加强彼此间互学互鉴、合作共赢，为成员高校提供对话交流、信息交换、知识共享的平台，探索开展文化体验、短期交流等活动，促进文化的双向交流和相互学习。

论坛共设“数字化与教育的未来”“学术生涯发展”“毕业生能力标准与培养”“STEAM教育”“GUAF的未来”五大议题。会代表分享了各国、各区域数字化教育的工作案例，提出要进一步促进学术与社会的紧密联系，建议GUAF在大学评价的科学性与公正性方面开展研究。与会代表还讨论了如何在不同文化背景下有效实施STEAM教育，以及如何将这一教育理念融入现有的教育体系中。

在论坛闭幕式上，与会成员组织代表共同发布了《大学联合会全球论坛关于联合国教科文组织<承认高等教育相关资历全球公约> 的联合声明》。

中国高等教育学会副会长张大良表示，希望GUAF继续发挥桥梁和纽带的作用，促进各成员组织汇聚社会各界力量，围绕优先事项议题开展更密切、更深入的交流合作，既重视“高精尖”的研发合作，也开展“接地气”的学生流动，以互利合作解决人类共同挑战，以交流互鉴赓续各国、各地区传统友好，为促进全球高等教育治理作出新的贡献。

(责编：李昉、熊旭)

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