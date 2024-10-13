活动现场。北京科技大学供图

人民网北京10月13日电 （记者李依环）12日，“深化新时代思想政治教育改革发展理论研讨会暨北京科技大学思想政治工作研究院成立大会”在京举行。来自北京大学、清华大学、复旦大学、北京师范大学、武汉大学等全国48所高校的70余位专家、学者及师生代表现场参会。

对于学校思想政治工作研究院的未来发展，北京科技大学校长杨仁树提出三点建议，一是发挥平台优势，进一步凸显学校育人特色；二是加强有组织科研，持续提升研究阐释能力；三是不断凝聚力量，筑牢新时代高校思想政治工作高地。研究院要围绕新形势新任务，着眼于“时代之需”“国家之需”“学生之需”，巩固发扬传统品牌优势，强化协同联动和资源共享，为高校思想政治工作发展作出北科大的贡献。

北京科技大学思想政治工作研究院院长冯刚表示，未来，研究院将紧紧围绕提升马克思主义理论学科建设质量水平，深入总结学校思政发展经验和规律，推动思想政治教育学科发展和实践体系完善迈上新台阶，为培育具有“钢筋铁骨”的高素质时代新人作出积极贡献。

据悉，本次研讨会以思想政治教育学科设立40周年以及学校思想政治工作研究院的成立为契机。聚焦新时代思想政治教育改革发展，来自全国各地思想政治教育领域的29位知名专家学者，围绕主题进行了四个单元的主旨报告。

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