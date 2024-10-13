人民网北京10月13日电 今天，中国劳动关系学院高质量发展大会暨75周年校庆大会在北京举行。当天，全国工会工作创新研究协同平台同步启动。

中国劳动关系学院是中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校，由全总和教育部共建，办学历史悠久，红色基因浓厚。75年来，学校始终坚持弘扬中国特色、劳动特色、工会特色，坚定不移地走“特精尖〞内涵式发展道路，深入践行 “立德守正，崇劳创新”的办学使命，为党和国家培养了大批德才兼备的劳动和工会领域优秀人才。

大会现场。中国劳动关系学院供图

全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平表示，75年来，中国劳动关系学院全面贯彻党的教育方针，始终遵循“质量立校、特色兴校、人才强校”的内涵式发展路径，坚持弘扬中国特色、劳动特色、工会特色，为推进党的工运事业和高教事业发展作出了积极贡献。要牢记政治属性，坚持正确办学方向，讲好中国工人大思政课，扎实推进党的创新理论进课堂、进教材、进头脑，坚定不移落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，奋力开创中国劳动关系学院高质量发展新局面。

中国人民大学校长林尚立代表国内兄弟院校致辞时表示，中国劳动关系学院与中国人民大学同源一脉、情谊深厚，有着共同的红色基因和精神原点，两校在学术交流、人才培养和干部培训等方面相互支持、共同发展，取得了丰硕成果，结下了深厚友谊。期望中国劳动关系学院早日实现特色一流大学建设目标，为中华民族伟大复兴贡献教育力量、劳动力量。

白俄罗斯劳动关系与社会关系国际大学第一副校长谢夫佐夫·尤里代表国外友好院校送上诚挚祝福，并在致辞中高度肯定了中国劳动关系学院近年来在人才培养、创新发展、专业精神等方面取得的成绩。他表示，希望两校在中国和白俄罗斯两国友好合作的大框架下，在联合培养工会干部、交流科研成果等方面进一步深化合作。

战略合作单位代表、国际劳工组织中国和蒙古局局长李昌徽在致辞中表示，国际劳工组织将继续致力于和中华全国总工会为中国劳动者实现体面劳动做出努力，也期待与中国劳动关系学院在促进劳动关系尤其是中国工会方向的高质量研究等方面展开合作。

中国劳动关系学院校长傅德印作中国劳动关系学院高质量发展行动报告。他表示，围绕高质量发展目标，学校将以“五化”为牵引，全面实施党建引领铸魂工程、特色学科突破工程、人才培养提质工程、科研智库腾飞工程“四大工程”，深入推进教师人才培育计划、干部职工培训引领计划、国际及区域交流行动计划、治理能力升级计划等“四大计划”，为强国建设、民族复兴贡献力量。

会上，全国劳动科学学术研究共同体倡议书正式发布。中国劳动关系学院党委书记刘向兵接受采访时表示，“工”字特色、“劳”字特色是学校的鲜明特色。未来，学校将坚定“现代大学化”与“深度行业化”并重发展战略，聚焦“工会学学科建设、工会智库建设、工会干部职工教育、工会国际交流”四大战略板块，形成覆盖劳动科学所有领域、支撑工会工作各个方面的学科体系，开启劳动和工会领域“黄埔军校”发展的新篇章。（李依环、实习生黄劭光）

(责编：郝孟佳、熊旭)