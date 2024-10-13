人民网北京10月13日电 （记者李依环）12日，中国农业大学国家农业科技创新港（下称“国农港”）项目在北京平谷启动建设。记者在启动仪式现场获悉，国农港投入使用后，将迎来10000名中国农业大学的学生开展学习和科研工作。

国农港位于北京市平谷区平谷新城，是依托中国农业大学建设的国家战略科技创新平台和未来大学新形态，将聚焦科技创新引领未来发展、引育并举汇聚优秀人才、产教融合驱动产业升级、开放共享链接全球智慧等四大功能，打造从科技研发到产业应用的全过程完整创新链。

此外，国农港还将重点建设生命科技与营养健康、智能科技与智慧农业、前沿科技与未来产业、国际农业与全球发展等4大创新基地及配套设施，打造国家重大农业科技创新平台集群。

“国家农业科技创新港建设是一项服务北京国际科技创新中心建设、支撑平谷建设农业中关村的重大工程，也是中国农业大学加快建设中国特色、农业特色世界一流大学的重要抓手。”中国工程院院士、中国农业大学党委书记钟登华表示，学校将全力加快项目建设的各项工作，为加快教育强国、科技强国、人才强国、农业强国建设作出贡献。

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