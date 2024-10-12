人民网北京10月12日电 2024世界农业科技创新大会专题会议“世界农业青年汇”10日在北京平谷举行。来自全球农业发展领域的专家学者、青年学子汇聚一堂，聚焦“生态保护与农食系统转型创新”等话题展开研讨。

据悉，“世界农业青年汇”设置“青年视角、青年守护、青年行动”三大主题，旨在构建国际化的青年交流与合作平台，通过推出一系列倡议，以富有创意和活力的方式激发青年一代的积极性和行动力，共同推动农食系统转型，实现可持续发展。

活动现场。中国农业大学供图

话题聚焦“青年视角”“青年守护”“青年行动”

中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信表示，“世界农业青年汇”是一场生命力汇聚的重要对话，是一项创造力爆发的重要行动，是一次凝聚力提升的重要相聚。青年人是世界的未来，是农业创新的希望，期待广大青年关注农业科技创新，探索农业科技前沿问题，为推动世界农业系统转型发展作出青年一代更大的贡献。

大会咨询委员会联席主席、世界粮食奖基金会荣誉主席Kenneth m. quinn表示，世界各国都应愈发重视青年在农业创新、粮食安全方面发挥的智力作用及带来的创新活力。期待青年代表们在“世界农业青年汇”的交流中提供创新方案，助力世界应对未来农业面临的各种挑战。

中国农业大学党委副书记杨志表示，大会聚焦“青年视角”“青年守护”和“青年行动”，旨在激发青年才俊的创新潜力，共同探讨农业发展的未来。希望广大青年积极参与，为全球农业挑战贡献智慧，同时希望通过大会能进一步拓宽视野，加深青年人对农业科技创新的理解。

中国农业大学副校长林万龙表示，即使看似微小的努力也能汇聚成推动变革的强大动能。希望社会各界给予青年人更多支持和机会，在教育、科研及政策等方面加强合作，共同促进农食系统长期健康发展。

接受记者采访时，中国农业大学本科生院常务副院长曹志军谈到，青年是未来的领导者和建设者，他们的价值观和行为将对未来的社会发展产生深远影响。在农食系统转型迫在眉睫的形式下，通过培养青年的环保意识和可持续发展观念，可以为未来的农食系统转型奠定坚实的基础。

环节设置进一步丰富，着力汇聚更多青年力量

杨志在采访中介绍，本次“青年汇”活动覆盖面广，来自世界各地的青年学生、专家学者、企业创业者及教育工作者等多元背景的青年才俊现场参与。近200位现场观众共同构成了一幅丰富多彩的青年画卷，12位嘉宾主题演讲以年轻的视角和独特的思考为本次青年汇增添了一抹别样的色彩。

会上，联合国青年代表发出倡议，号召广大青年在推动全球农食系统转型中发挥积极作用。现场环节中，大会邀请每位观众填写“承诺卡”，写下自己为农食系统可持续发展转型每天行动一小时的规划，吸引了参会青年代表的积极参与。

“本次填写‘承诺卡’的环节也凸显了大会提出的‘低碳办会、智慧办会、人文办会’理念，我们号召青年代表为农食系统的可持续发展转型每天行动一件事、贡献一小时，从细微之处做起，努力改变我们的生活方式。希望青年们以自己的实际行动，低碳生活，共同构建一个更加绿色、更加可持续的美好未来。”林万龙告诉记者。

据悉，来自世界各地的青年代表们日前还走进了中国农业大学，在校史馆、饲料博物馆、昆虫博物馆等地开展巡游研学活动。“我们希望通过此次巡游研学活动，让青年代表们了解中国农业大学的历史，弘扬知农爱农精神，切实加强全球农业领域优秀青年之间的交流与合作。”杨志表示。

中国农业大学党委学生工作部部长张银介绍，活动专门为广大青年设计了“会徽”，创新性采用套色印章，象征着全球优秀的农业青年如同璀璨的星辰一般汇聚在一起，跨越不同的地域、文化和背景，为了共同的农业发展目标和理想，为推动全球农业的进步与创新贡献自己的力量。

中国农业大学土地科学与技术学院2021级学生梁舒雅谈到，作为青年学子，自己很荣幸能够来到‘青年汇’现场，与各地青年探讨农业技术未来发展等话题。她将坚定践行“每天一小时”的行动承诺，努力学习和丰富专业知识，为农食系统可持续发展贡献青年力量。（李依环、实习生田怡婷）

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