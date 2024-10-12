人民网北京10月21日电 （记者李昉）据教育部官方微信消息，按照往年的惯例，高考报名将在10月中旬至11月展开。参加高考的考生，要在规定时间内完成报名、采集信息、建立电子档案、生成考生号……那么，高考报名时，考生需要注意些什么？目前多省份已公布2025年普通高等学校招生考试报名安排。

吉林、湖南、福建多省高考报名时间确定

记者了解到，吉林省2025年普通高考正式网上报名时间为2024年10月5日至10日（每天9:00-16:30）；外省籍及照顾加分等特殊考生资格预审时间为2024年9月15日至10月5日，资格复审时间为2024年10月16日至25日。

上海市网上报名信息采集的时间安排在10月14日至17日（每天8:00-21:00）、10月18日（8:00-16:00）。

湖南省2025年普通高等学校招生考试报名时间为2024年10月16日至31日（不含双休日），所有考生必须在统一安排的时间内完成高考报名信息填报与确认，缴纳报名费，逾期不再受理，从2025年起取消高考补报名。

福建省2025年普通高考报名包括“网上报名”和“现场确认”两个阶段。2024年10月23日至28日进行网上账号注册、报名和缴费，逾期不予网上报名。

新疆2025年普通高考网上报名须在2024年11月25日前结束，艺术类考生网上报名在2024年11月10日前结束。

同时，广东、安徽、河南、江西、天津、黑龙江也发布了高考报名相关提示，拟于2024年10月下旬至11月初启动2025年高招报名工作。

考生需关注本省报名安排 提前准备相关材料

不同省份和地区，高考报名时间和方式不同。很多地区实行网上报名与现场确认相结合的办法，广大考生及家长可关注本省报名方式和时间安排，及时了解信息采集、条件申报、资格审核等环节相关信息，按照当地招生考试机构的统一安排，在规定的时间内到指定地点办理报名手续。

同时，高考报名时，户口簿、居民身份证、学籍或学历证明材料等是必须核验的重要信息，请考生提前核实，确保准确。如果考生身份证遗失或即将超过有效期限的，应尽快办理新的身份证。

部分考生若错过了集中报名时间，可关注本省是否有补报名相关信息，但很多地区逾期不再受理，如湖南省从2025年起取消高考补报名，所有考生必须在统一安排的时间内完成高考报名信息填报与确认，缴纳报名费，逾期不再受理。

此外，往届生、外省户籍考生、残疾考生、在外省就读的本省市户籍考生均需要提供相应的报名材料。建议考生根据本省要求提前准备，在规定时间内完成高考报名信息填报与确认，缴纳报名费等事项。

考生需注意报考类型及特殊类项目报名要求

据了解，一般各省报名类型包括普通类、艺术类、体育类、高职分类考试等；还有一些特殊类型招生，如强基计划、专项计划、定向培养、运动训练、武术与民族传统体育专业提前单独招生等。考生报名时需注意自己的报名类别，认真阅读相关规定，按要求填报相应选项，以免错漏。

报考艺术类、体育类的考生要注意，是否要在同一时间进行统考报名、缴费，各种类型之间是否可以兼报，具体填报要求等。如新疆2025年普通高校招生艺术类专业高考报名时，所有报考艺术类院校（专业）的考生，须在网上报名系统填报“艺术加试”并选择加试科类；如湖南省2025年报考艺术类（含对口招生艺术类）、体育类专业的考生还须进行艺术类、体育类统考报名和缴费，时间为2024年11月1日至8日。

根据教育部和各省有关规定，符合国家专项、高校专项、地方专项等报考条件的考生必须在户籍所在县（市、区）报名并办理资格申报、审核手续，才能认定相关资格。如需报考相应专项计划，考生需及时关注本省当年公布的政策。

(责编：郝孟佳、熊旭)