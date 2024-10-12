人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2025年高考报名即将开始 多省份公布报名安排

2024年10月12日17:14 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京10月21日电 （记者李昉）据教育部官方微信消息，按照往年的惯例，高考报名将在10月中旬至11月展开。参加高考的考生，要在规定时间内完成报名、采集信息、建立电子档案、生成考生号……那么，高考报名时，考生需要注意些什么？目前多省份已公布2025年普通高等学校招生考试报名安排。

吉林、湖南、福建多省高考报名时间确定

记者了解到，吉林省2025年普通高考正式网上报名时间为2024年10月5日至10日（每天9:00-16:30）；外省籍及照顾加分等特殊考生资格预审时间为2024年9月15日至10月5日，资格复审时间为2024年10月16日至25日。

上海市网上报名信息采集的时间安排在10月14日至17日（每天8:00-21:00）、10月18日（8:00-16:00）。

湖南省2025年普通高等学校招生考试报名时间为2024年10月16日至31日（不含双休日），所有考生必须在统一安排的时间内完成高考报名信息填报与确认，缴纳报名费，逾期不再受理，从2025年起取消高考补报名。

福建省2025年普通高考报名包括“网上报名”和“现场确认”两个阶段。2024年10月23日至28日进行网上账号注册、报名和缴费，逾期不予网上报名。

新疆2025年普通高考网上报名须在2024年11月25日前结束，艺术类考生网上报名在2024年11月10日前结束。

同时，广东、安徽、河南、江西、天津、黑龙江也发布了高考报名相关提示，拟于2024年10月下旬至11月初启动2025年高招报名工作。

考生需关注本省报名安排 提前准备相关材料

不同省份和地区，高考报名时间和方式不同。很多地区实行网上报名与现场确认相结合的办法，广大考生及家长可关注本省报名方式和时间安排，及时了解信息采集、条件申报、资格审核等环节相关信息，按照当地招生考试机构的统一安排，在规定的时间内到指定地点办理报名手续。

同时，高考报名时，户口簿、居民身份证、学籍或学历证明材料等是必须核验的重要信息，请考生提前核实，确保准确。如果考生身份证遗失或即将超过有效期限的，应尽快办理新的身份证。

部分考生若错过了集中报名时间，可关注本省是否有补报名相关信息，但很多地区逾期不再受理，如湖南省从2025年起取消高考补报名，所有考生必须在统一安排的时间内完成高考报名信息填报与确认，缴纳报名费，逾期不再受理。

此外，往届生、外省户籍考生、残疾考生、在外省就读的本省市户籍考生均需要提供相应的报名材料。建议考生根据本省要求提前准备，在规定时间内完成高考报名信息填报与确认，缴纳报名费等事项。

考生需注意报考类型及特殊类项目报名要求

据了解，一般各省报名类型包括普通类、艺术类、体育类、高职分类考试等；还有一些特殊类型招生，如强基计划、专项计划、定向培养、运动训练、武术与民族传统体育专业提前单独招生等。考生报名时需注意自己的报名类别，认真阅读相关规定，按要求填报相应选项，以免错漏。

报考艺术类、体育类的考生要注意，是否要在同一时间进行统考报名、缴费，各种类型之间是否可以兼报，具体填报要求等。如新疆2025年普通高校招生艺术类专业高考报名时，所有报考艺术类院校（专业）的考生，须在网上报名系统填报“艺术加试”并选择加试科类；如湖南省2025年报考艺术类（含对口招生艺术类）、体育类专业的考生还须进行艺术类、体育类统考报名和缴费，时间为2024年11月1日至8日。

根据教育部和各省有关规定，符合国家专项、高校专项、地方专项等报考条件的考生必须在户籍所在县（市、区）报名并办理资格申报、审核手续，才能认定相关资格。如需报考相应专项计划，考生需及时关注本省当年公布的政策。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部