原标题：生命成分是如何来到地球的

一颗来自熔融行星核心的铁陨石（左）和一颗来自原始未熔融行星的球粒陨石（右）。图片来源：英国剑桥大学

英国剑桥大学地球科学系雷萨·马丁斯博士曾提出一个引人深思的问题：“生命起源所需的关键物质究竟从何而来？如果我们能够解开这一谜题，或许就能为地球上生命的出现提供线索，甚至揭示其他星球上生命存在的可能性。”

现在，剑桥大学和伦敦帝国学院的研究人员正致力于解答这个问题。他们利用陨石中锌的独特化学指纹，试图揭开地球上挥发性物质的起源之谜。所谓挥发性物质，是在相对较低温度下会变成蒸气的元素或化合物，包括在生物体中发现的6种最常见元素以及水。而陨石中发现的锌，具有独特的成分，可用于确定地球挥发性物质的来源。

这项研究并不容易，因为地球上的锌，其来源要追溯到太阳系的不同区域。但经过分析，科学家取得了令人振奋的进展。他们发现，未熔化的小行星可能是地球上存在足够化合物以支持生命起源的关键。

这些小天体在吸积过程中形成，即年轻恒星周围的尘埃粒子逐渐聚集，最终形成了更大的天体。然而，并非所有的小行星都经历了相同的命运。早期形成的星子由于暴露于高水平的放射性环境中，熔化并失去了大部分挥发性物质。相比之下，一些后来形成的小行星逃过了这样的高温熔化过程，从而保留了更多的挥发性成分。

通过分析多种不同来源的陨石样本中的锌含量，科学家构建了一个模型，模拟了地球在其长达数千万年的吸积期内如何积累锌的过程。结果表明，尽管那些经历熔化的星子，提供了大约10%的锌。剩下的大部分锌，则来自于那些未经熔化、富含挥发性元素的小行星残余物。

这项发现不仅有助于人们理解地球上生命的化学基础，还可能成为探索火星及其他外星世界是否存在生命的有力工具。因为相似的条件和过程，也可能发生在其他年轻的行星系统中。当人们在寻找宇宙中其他可能孕育生命的行星时，了解这些挥发性物质是如何被输送到行星表面的知识将至关重要。

（记者 张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)