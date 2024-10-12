原标题：全国交能融合产学研联盟成立

11日，2024全国交通能源融合技术创新发展大会在北京举行。会上，全国交能融合产学研联盟（以下简称“联盟”）揭牌成立。

据了解，联盟由长沙理工大学发起设立并任联盟盟主单位，是交通、能源、电力、经济等行业领域高等院校、科研院所、企事业单位组成的非营利性创新合作组织。联盟致力于服务我国交通强国和能源安全国家战略，助力构建安全、智慧、绿色、经济的新型交通能源融合体系，加快形成交能融合新质生产力。首届联盟成员包括长沙理工大学、华中科技大学、湖南大学、北京交通大学等41家单位。

联盟建成后，将启动六大机制运行。在统筹协调上，建立长效机制，激发联盟成员创新活力；在协同创新上，针对生产一线存在的难点、堵点、淤点问题，组织开展联合技术攻关；在资源共享上，建设高层次高水平研发机构或共性技术研发平台，打造资源聚合共享生态圈；在学术交流上，积极举办产学研用技术研讨会、学术报告会、现场观摩会和商务洽谈会等；在成果转化上，探索打破联盟成员单位间新技术转移壁垒，合作打造高新技术产业化示范项目；在人才培养上，共建重点实验室、研发中心、产学研实习实践基地，加强联盟单位间科研合作，打造人才交互式培养新模式。

长沙理工大学校长曹一家介绍，近年来，学校高度重视交能融合基础理论研究，成立了交能融合发展研究院，充分发挥学科优势，搭建多学科交叉和跨行业研究平台，开展新型能源开发和储能技术研发，探索新型能源在公路、水运等综合交通中的运用。正是在这样的背景下，学校发起成立联盟。

“我们力争将联盟打造成交能融合原创技术策源地和战略性新兴产业赋能平台。”长沙理工大学党委书记付宏渊表示，作为盟主单位，学校将发挥纽带作用，聚焦交通、能源、电气等行业重大需求，聚合产业链上下游智力资源，推动产学研用协同创新，催化原创技术和实用成果加速形成，促进交通能源电气等行业新质生产力加速发展。

（记者 俞慧友）

(责编：郝孟佳、李昉)