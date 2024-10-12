人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

深化高等教育改革，畅通教育科技人才良性循环

张 伟 刘承波
2024年10月12日08:35 | 来源：科技日报
小字号

原标题：深化高等教育改革，畅通教育科技人才良性循环

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）指出，必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志，是建设教育强国的龙头，是教育、科技、人才“三位一体”融合发展的重要结合点。我国高等教育要进一步深化改革，培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和创新团队，产出更多原创、首创、独创和颠覆性的科技创新成果，为畅通教育、科技、人才的良性循环，加快培育和发展新质生产力提供强有力支撑。

第一，持续深化高等教育综合改革。深化教育综合改革是一体推进教育强国、科技强国、人才强国建设，提高教育服务高质量发展能力水平的根本之策。高等教育要通过深入推进综合改革，引领高质量教育体系建设。

持续深化高等教育综合改革，要始终围绕教育、科技、人才一体化推进的战略主线，深入推进高等教育综合改革试点工程，在人才培养创新性试点改革、科研攻关突破性牵引改革、人才评价激励性政策改革等方面，积极授权、支持鼓励先行试点高校和区域进行大胆创新实验，培育我国高等教育高质量发展的先导力量。要进一步依托一批高水平大学，围绕基础研究与经济社会发展重大需求，深入实施中学生英才计划、强基计划，多层次深化高校招生自主权改革，推动高校招生形式更加多样化，进而带动基础教育的综合改革，系统提高拔尖创新人才的自主培养能力。要进一步加强高等教育领域的国际规则衔接和机制对接，推进高水平教育开放，有效利用世界一流教育资源和创新要素，紧密结合科技发展趋势与社会发展需求，通过合作办学等方式超常布局急需学科专业，快速提升一些关键学科专业的质量。同时，高校要通过建立学分互认、资源共享等系统开放机制，推动职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进学习型社会建设。

第二，持续深化科教融合、产教融合。科教融合有利于统筹集聚创新优势资源，实现教育教学与科研的相互促进。产教融合有利于优化学科专业结构，推进以企业为主体协同创新和成果转化。科教融合、产教融合是解决我国人才结构性不足，进一步提升创新效能的关键环节。

持续深化科教融合、产教融合，要将科技前沿成果融入核心课程、核心教材、核心实践等人才培养环节，用高水平科研来支撑高质量人才培养，把延伸教育链、服务产业链、支撑供应链、打造人才链、提升价值链作为科教融合、产教融合的重要内容。要积极推进高校、科研院所、企业之间建立科技创新联盟，实现人员互聘、研发资源共享，围绕关键技术、核心工艺和共性问题进行协同创新，加快研究成果向产业转化。引导高校、科研院所将企业技术需求作为研究选题来源，将解决产业工程技术问题作为成果和人才评价的重要内容。要支持鼓励领军企业与高水平高校、国家科研机构共建产业技术实验室，继续完善国家实验室运行机制，充分发挥高校、企业、科研院所的各自优势，通过大项目、大平台、大团队推动国家层面的有组织科研。

第三，持续深化国家高水平人才高地建设。《决定》要求实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，完善人才自主培养机制，加快建设国家高水平人才高地和吸引集聚人才平台。高校特别是高水平大学是吸引集聚国内外高水平人才的重要平台。

持续深化国家高水平人才高地建设，要充分发挥高校引才聚才的独特优势，积极推动高校人才发展体制机制改革创新，把一批高水平大学建设成为汇聚海内外高水平人才的主要平台。要进一步改善高校引才聚才政策环境，对一批高水平大学实施特别人才政策，赋予其更多人才发展体制机制改革的自主权，提高教师队伍的国际化水平。要更加充分利用高校资源，建设国家重大科研平台，特别是跨学科的科研平台，依托平台创新国际国内科研合作与人才培养机制，在全球吸纳配置高端人才资源，提升创新人才自主培养能力，形成创新人才梯队。要突出高水平大学与所在区域间的良性互动，以落实部省共建“双一流”建设高校等部省战略合作为抓手，选择汇聚人才基础条件好的区域，实施人才特区试点，修改完善海外人才居留管理相关政策法规，共同打造区域人才中心和创新高地。

《决定》在深化教育综合改革、科技体制改革、人才发展体制机制改革方面作出擘画，将会变革人才培养模式，创新科研组织模式，优化学科专业结构，拓展高校的国际交流合作空间，为高等教育领域带来更多资源投入，为科技创新带来更多活力。高等教育应抓住历史契机，大力推动综合改革，以改革促高质量发展，更好地服务于中国式现代化新征程。

（作者张伟系中国教育科学研究院战略所副所长，刘承波系中国教育科学研究院研究员）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部