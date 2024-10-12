原标题：养老服务人才培养力度加强

民政部、全国老龄办近日发布《2023年度国家老龄事业发展公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%；全国65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。全国65周岁及以上老年人口抚养比22.5%。

《公报》显示，截至2023年末，全国参加基本养老保险人数106643万人，比上年末增加1336万人。全国参加城镇职工基本养老保险人数52121万人，比上年末增加1766万人。全国参加企业职工基本养老保险人数46044万人，比上年末增加1642万人。全国参加城乡居民基本养老保险人数54522万人，其中实际领取待遇人数17268万人。

《公报》显示，截至2023年末，全国150个试点地区累计建设便民生活圈3476个，涉及养老、社区餐饮等商业网点78.8万个，服务居民约6455万人。截至2023年末，全国共有各类养老机构和设施40.4万个，养老床位合计823万张。

《公报》显示，养老服务人才培养力度加强。高等教育方面，2023年全国高校新增设护理学、养老服务管理等专业点34个，截至2023年末，全国高校共开设护理学、养老服务管理等专业点770余个。职业教育方面，现行职业教育专业目录设有智慧健康养老服务、老年人服务与管理等15个中职、高职专科、职业本科相关专业，2023年中职相关专业布点1700余个，高职专科相关专业布点1600余个。继续教育方面，国家开放大学等33所高校2023年备案智慧健康养老服务与管理等专业点34个。

《公报》显示，在解决老年人运用智能技术困难问题方面，人社部持续优化全国社会保险待遇资格认证服务，解决老年人往返参保地或居住地进行认证问题。截至2023年末，国家社会保险公共服务平台已开通91项全国性、跨地区社会保险公共服务，当年累计访问量14.88亿人次，电子社保卡推出“亲情服务”功能，累计使用人数超过7258万。通过社保卡发放养老金，支持老年人通过社保卡（含电子社保卡）享受养老、就医购药、交通出行、长者食堂等服务。（记者任欢）

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