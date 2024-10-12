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陈先达：“闻道犹能以身求”

2024年10月12日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：陈先达：“闻道犹能以身求”

10月10日，马克思主义哲学家和教育家、中国人民大学荣誉一级教授陈先达因病医治无效，在北京逝世，享年94岁。

“先生千古，早上还在看您的书。”“您是马克思主义学者心中的标杆与榜样。”……在中国人民大学、光明日报官方微信评论区，不少网友写下留言寄托哀思。

站在讲台上，他是全身心投入马克思主义哲学教学的教师；徜徉学海中，他是从未停止思考的马克思主义哲学研究者。躬耕哲学领域70余载，陈先达始终高擎马克思主义思想火炬，发哲学新声、立时代新论，马克思主义哲学教学与研究是他一生的志业。

“哲学家不是社会的旁观者”

1930年12月，陈先达出生于江西鄱阳。1953年从复旦大学历史系毕业后，进入中国人民大学哲学研究班深造。从此，他与马克思主义哲学结下不解之缘。

在人大读书的三年时间里，陈先达系统学习了马克思主义哲学。毕业后，他留校任教，成为人大哲学系正式成立后的首批教师。1987年，他又担任人大哲学系系主任。

从20世纪90年代至今，围绕中国的历史发展、现代化道路和文化等问题，陈先达在学术刊物上发表了诸多学术论文。

2020年6月29日，本报《光明学人》版刊发中国人民大学教授郝立新撰写的文章《陈先达：行走在思想与时代之间》。“闻道犹能以身求”，在郝立新看来，陈先达的诗句正是其在哲学信仰上笃定不移、在哲学事业上辛勤耕耘的人生写照。

陈先达常说：“哲学家不是社会的旁观者。”多年来，他笔耕不辍、著作等身，其勤奋向学成为学界后进的榜样。

2015年，全十四卷、共496万字的《陈先达文集》出版。2015年7月3日和2016年3月2日，陈先达先后在《光明日报》头版发表理论文章《马克思主义和中国传统文化》《做坚定的马克思主义理论工作者》，引起我国理论界学术界广泛关注。

近年来，陈先达将更多的时间和精力用在写作哲学随笔上，使哲学走出书斋、走进人们心中。这也被他趣称为“老来得子”。

回归生活是陈先达倡导的哲学方向。他曾言：“如果哲学不关心人民，人民也就不会关心哲学；哲学不关心社会，社会也就不需要哲学。”

“马克思说过，真正的哲学和哲学家都是‘时代的产物’‘人民的产物’。先生的学术人生印证了这一点。与时代关系密切、与人民联系紧密，哲学才会获得强大生命力，哲学家才能为时代和人民所接受。”郝立新说。

“‘青出于蓝’的快乐”

自1956年走上讲台，陈先达始终和学生在一起。他说：“教书育人是最快乐也最适合我的工作。”

陈先达的课堂生动有趣、极富逻辑性，总是挤满了学生，他们沉浸在陈先达对哲学“可爱且可信、具有生活气息”的讲解中。

陈先达被学生称为“行走的马列字典”。但凡遇到出处不定的引文，向他询问，总能得到精确到章节的回答；遇到意义不解的原典，向他询问，总能得到醍醐灌顶的点拨。

陈先达认为，大学“既是传授知识的地方，也是培养人的地方”。他要求学生善用知识，绝不能做“精致的利己主义者”，要对国家和民族作出贡献。

2015年，陈先达荣获“最美教师”称号。教书育人一辈子，“讲课”对于他来说，不仅是职业，更是志业，是终生的乐事。他说：“我的收获是有一群好学生……这是‘青出于蓝’的快乐。”

“最惬意的人生是专业、职业、信仰的结合”

从教近70载，陈先达始终是马克思主义的坚定信仰者。

“最惬意的人生是专业、职业、信仰的结合。”这是陈先达对自己一生的概括。专业可以变为谋生的手段，而信仰则是高于谋生的精神追求。有信仰，才能立场坚定、旗帜鲜明，才能有从容淡泊的为学信念和胸怀天下的责任感。

陈先达曾作诗表达自己对生活和生命的态度：“老而弥坚不算老，文求有骨诗求魂。”

在《九十岁的我》一诗中，陈先达写道：“生命是一种奋斗，是一份沉甸甸的责任。九十个春夏秋冬，三万个黑夜黎明……有限的人生，溶入力的洪流会化作永恒！”

人生有限，而光热无穷。他用自己的思想和笔，书写了不平凡的哲学人生！

（记者 张亚雄）

(责编：李昉、郝孟佳)

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