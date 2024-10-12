杜老师：

我在电视上听到有人将“夹菜”的“夹”夹读成二声jiá，这种读法是否妥当？谢谢。

山西读者 甘女士

甘女士：

在1937年的《国语辞典》中，“夹”字表示“从两侧用力控制物体”的意思时注音为二声jiá，如“夹带”“夹击”中的“夹”均注为二声jiá。在1959年发表的《普通话异读词审音表初稿（续）》中，表示这类意思的“夹”读一声jiā，如“夹带藏掖”“夹攻”中的“夹”皆注为一声jiā。1985年公布的《普通话异读词审音表》中，“夹带藏掖”“夹攻”中的“夹”注为一声jiā。现在的工具书，也都据此将这类意思的“夹”注为一声jiā。例如《现代汉语词典》中“夹板”“夹带”“夹攻”“夹击”“夹子”中的“夹”都读一声jiā，这是规范的读音。

“夹菜”指用筷子等夹起菜移动，是日常生活中常见说法，《新华字典》《现代汉语词典》等在“夹”字释义时均举出“夹菜”并说明其中的“夹”读一声jiā。所以，“夹菜”的“夹”宜读一声jiā。读二声jiá是不规范的。

“夹”字只在表示“双层的衣被”时读二声jiá，例如“夹（jiá）袄”“夹（jiá）被”“这件衣服是夹（jiá）的”中的“夹”读二声jiá。

请留意下列词语中“夹”的读音：

（1）这是夹（jiā）层玻璃，隔温效果比较好。

（2）向右拐有条小夹（jiā）道，穿过小夹（jiā）道就到菜市场了。

（3）杂志掉在两个柜子的夹（jiā）缝里，他用长柄夹（jiā）子取了出来。

（4）小李穿了件夹（jiā）克衫。

（5）这件事要做好充分的准备工作，避免做出一锅夹（jiā）生饭。

另外，“夹肢窝（gāzhiwō）”一词中的“夹”读gā。

《语言文字报》原主编杜永道

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