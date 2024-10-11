人民网北京10月11日电 （记者王鑫）近日，由四川省总工会、四川省教育厅主办的四川省“劳模工匠进校园”活动泸州专场在泸县梁才学校举行。三名劳模工匠立足各自领域、结合自身故事和奋斗经历，向现场800余名中小学师生进行宣讲。

四川省“劳模工匠进校园”活动泸州专场举行。四川省总工会供图

活动中，“大国工匠”、全国五一劳动奖章获得者潘玉华告诉同学们，想要做出最好的东西，首先要做最好的自己，要成为一个品德高尚的人。被称为“军工绣娘”的潘玉华参与了很多国家的重大项目。由她担任领衔人的国家级工作室设计、开发和生产了各种电子信息系统装备，被广泛应用于许多行业中。

全国五一劳动奖章、全国技术能手、中华技能大奖获得者游洪建讲述了如何在职业技能比赛中荣获冠军并成长为“全国技术能手”的故事。他说：“工匠精神并不是高高在上、遥不可及的，高超的技艺来自于严谨的态度和对品质的坚守。”

“天府工匠”、国家级非物质文化遗产代表性传承人胡海将有着100多年传承历史的资中杖头木偶带到了活动现场。和大多数民间稀有剧种一样，资中杖头木偶戏也遭遇过传承瓶颈。近年来，胡海通过创新形式，表演了《长袖舞》《木偶变脸吐火》《木偶书法》等多个节目，使“川字号”传统文化焕发出新的活力。胡海说，作为中国人，要有文化自信，要勇于创新。

同学们纷纷表示，将以劳模工匠们为榜样，热爱劳动、尊重劳动，矢志追求个人发展，共创美好未来。

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