日前，江苏省徐州市“双进”示范性宣讲走进睢宁县王集镇朱永劳模创新工作室，围绕“大手牵小手，共绘劳动美”主题，为孩子们上了一堂精彩的劳动教育课。此次活动由徐州市总工会主办。

活动现场，全国模范教师、全国先进工作者朱永老师讲述了自己40年如一日扎根乡村教育的奋斗故事。作为徐州市睢宁县王集中心小学的美术教师，朱永长期致力于儿童画的教学与推广，他带领乡村孩子通过发现美、描绘美、创造美，用爱的教育让无数乡村留守儿童找到前进方向，最终把睢宁儿童画推广成为向世界传播中国文化、讲好中国故事的一张“金名片”。

随后，大家共同观看了宣传片《劳动壮美新徐州》。20余名小朋友在老师的引导下，围绕劳动主题，用手中的画笔描绘出心中对劳动之美的理解。他们的作品色彩斑斓，充满了童真与想象，有的画辛勤劳作的农民，有的画忙碌在车间的工人。

据介绍，下一步，徐州市总工会将持续深化“双进”宣讲活动，一方面邀请更多劳模工匠走进校园担任“兼职导师”、弘扬劳模精神，另一方面带领青少年走进各级劳模创新工作室、劳动教育实践基地，通过开展“劳模工匠面对面”、模拟访谈、技能体验等多种活动，在“润物细无声”中开展好劳动教育，让劳动之美在孩子们的心中绽放光彩。

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