日前，一场以“传承劳动精神，争做未来工匠”为主题的“劳模工匠进校园”示范活动，在浙江省台州市温岭市职业技术学校举行。来自不同行业的劳模工匠走进校园，结合自身经历、成长故事、奋斗历程，为大家诠释劳模精神、劳动精神、工匠精神。本次活动由浙江省总工会、浙江省教育厅主办，台州市总工会、台州市教育局承办，900多名师生代表现场参与活动。

活动现场，国家级技术能手、浙江工匠莫建斌以“什么是工匠精神？”“如何弘扬工匠精神？”这两个问题开启了与学生们的交流之旅。从传承师傅手艺开始，莫建斌一步步在专业领域精进技艺，并致力于培育工匠人才。

“‘匠心’是我工作和生活中的巨大动力源泉，只有坚守初心，方能致远。”浙江省劳动模范、浙江工匠李军辉分享了劳动精神的内涵与价值，他从自己的亲身经历出发，讲述了如何在困境中崛起，以技术创新在行业发光发热。

全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者吕义聪也分享了自己与公司共同成长奋斗的工作经历，他告诉同学们，虽然路途遥远且充满挑战，但只要坚持不懈地努力，未来一定充满希望。

台州市总工会相关负责人表示，希望通过本次活动鼓励广大青年学子怀技能报国之志、走技能成长之路，在行业中育“匠心”、塑“匠艺”、践“匠行”。

(责编：崔競文、刘凡)