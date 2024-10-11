中国石油大学（华东）党委书记 王勇

强国必先强教，强教必先强师。习近平总书记提出的教育家精神为加强新时代教师队伍建设、推动建设教育强国提供了精神指引和根本遵循。中国石油大学（华东）作为新中国第一所石油高校，承载着为我国石油工业发展提供人才和技术支撑的光荣使命，始终把党和国家需要作为办学第一选择，建校之初就奠定了全体教师心有大我、至诚报国的理想根基，孕育了尊师重教、乐教爱生的大学文化，贡献了科技强国、能源报国的“石大力量”。

全面加强党的领导，在大力践行教育家精神中强化政治引领。坚持党对教师工作的领导，成立党委教师工作委员会，完善校院系三级联动的教师工作机制，努力构建大教师工作格局。坚持把学习贯彻习近平总书记关于教育家精神的重要论述作为中心组学习、教职工政治理论学习、党支部“三会一课”、党员个人自学的必要内容，引导全体教职工深入理解和把握教育家精神的丰富内涵和实践要求。坚持把弘扬教育家精神纳入各级教师培训体系，学校党委书记以身示范，在新进教职工岗前培训班专题讲授“入职第一课”，各院级党委开展从教30周年教师座谈会等活动，教育引领广大教师当好新时代“大先生”。坚持强化教师党支部政治功能和组织功能，加强基层党建规范化建设，充分发挥全国党建工作标杆院系、样板支部等示范引领作用，配齐配强“双带头人”，实现教师党支部书记“双带头人”全覆盖。坚持师德师风第一标准，实施“师德师风涵育工程”，开展师德集中学习教育，推出教师“荟萃午餐叙”“教育家精神石大教师笔谈”等专题专栏活动，引导教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。

落实立德树人根本任务，在践行教育家精神初心使命中为党育人、为国育才。学校持之以恒加强高素质教师队伍建设，推动构建新时代人才培养体系，着力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的拔尖创新人才。坚持德育为先，构建大思政育人体系，重点加强思政教师队伍建设，大力推进“时代新人铸魂工程”，全面推动“大思政课”建设，实施本科课程思政“三百工程”、研究生课程思政培育工程，将石油精神和石大精神融入思政课程和课程思政。强化教师教学能力提升，实施一流专业建设行动、通识教育提质行动、教学能力提升行动、精品教材培优行动，打造更多“金师”“金专”“金课”和“金教材”，引导和促进教师教育理念更新与教学改革创新。强化学科融合、科教融合、产教融合，建设跨学科平台、政产学研平台、国际化平台，打造社会和高校联合的“大教师”协同育人模式。

建设一流大学文化，在涵养家国情怀、践行石大精神中不断丰富教育家精神内涵。学校把弘扬教育家精神融入大学文化建设，充分挖掘和宣传教育家精神特别是石油教育家精神的内涵，汇聚成激励师生向上奋进的强大精神纽带。举办建校70周年创新发展大会，研究、诠释、宣传“家国同心、艰苦奋斗、惟真惟实、追求卓越”的石大精神，筑牢石大人共同的思想根基。组织召开石油院校弘扬践行教育家精神研讨会，出版展现石油教育家精神的系列图书，不断丰富教育家精神内涵。高标准建成一流校史馆，举办老一辈石油教育家专题展览，全方位展现石油教育家为党育人、为国育才的突出贡献。大力弘扬“关爱学生、尊重学者、崇尚学术”的价值追求，营造教师潜心教书育人、学生静心学习思考的良好氛围。近年来，学校涌现出“全国高校黄大年式教师团队”、国家级教学名师、“全国模范教师”“全国优秀教师”等一大批先进典型，他们以教育家精神的石大样板引领广大教师矢志能源报国、勇担强国使命。

加快双一流建设，培育一流大师、服务国家能源战略。加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科是高等教育的重中之重，世界一流的大学和优势学科必须要有世界一流的大师。学校瞄准国家和区域发展重大战略需求推进科研攻关，努力培养更多学术大师和战略科学家。围绕国家能源战略、经略海洋战略、黄河重大国家战略，加大高层次人才引育力度，深入实施“光华学者计划”，完善领军人才和高水平创新团队培育机制。实施“卓越青年科学家培育计划”，助推青年人才快速成长。完善科技评价机制，推进分类评价，建立科学合理的多元评价标准体系，为培育“大师”提供保障。强化有组织的科研，深化“政产学研用”深度融合和协同创新，围绕能源领域的关键理论和技术难题，集聚战略科技力量开展核心技术攻关，推动人才团队、平台设备、创新能力一体化建设。加强高端科研平台建设，建有全国重点实验室、国家工程研究中心、国家自然科学基金委基础科学中心和国家级特色化示范性软件学院等一批国家级平台，为学校引育战略科学家、领军人才和创新团队提供核心支撑。

新时代新征程，学校党委将持续贯彻落实习近平总书记关于教育家精神的重要论述，面向广大教师大力弘扬教育家精神，着力培育潜心教书育人的“大先生”，奋力推进中国特色能源领域世界一流大学建设，不断彰显教育强国建设的石大担当。

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