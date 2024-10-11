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云南昭通——

这所山区学校建起运动场（镜头里的体育故事）

本报记者 张 驰
2024年10月11日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　体育老师为学生演示跳高技巧。
　　马 博摄（人民视觉）

　　大关一中运动场全貌。
　　大关一中供图

　　“砰！”足球被一脚踢飞，撞在绿色铁丝围挡上。体育老师周庆健带球回到球门前，叮嘱学生：“再来一次，调整下角度。”

　　这个学期，云南省昭通市大关县第一中学掀起一场“足球热”，改变源于学校新建的运动场。大关一中的新运动场，坐落在翠屏山的半山腰，标准化塑胶跑道、铅球沙坑和跳远沙坑吸引了不少师生前来锻炼。

　　大关县多山，想找一块宽阔的平地不容易。大关一中依山而建，从学校大门到教学楼，得走100多米长的陡峭上坡路。以前，只有两块篮球场大小的空地可供学生活动。“学校只有4个篮筐，投篮还需要排队。”曾经的毕业生、如今的大关一中教师杨庭锟回忆，“一到升旗仪式，马路上、花坛旁站满了人，校园里十分拥挤。”

　　由于活动空间小，学校很难组织大型体育活动。“那时候我们也喜欢踢足球，可没地方，只能在走廊里、楼梯上练球。”杨庭锟说。

　　为了给孩子们建设一座运动场，大关县不断想办法，遇到不少困难。

　　上世纪80年代，学校规划了包含400米跑道的标准田径场，前后努力多次，均因征地及资金不足等问题搁置。

　　2021年底，上海对云南的东西部协作对口帮扶为运动场建设带来了希望。为利用好有限的土地资源，运动场与公共停车场统筹规划设计。借助东西部协作援建资金和大关县政府自筹资金，项目于2022年9月正式动工。2023年8月，运动场交付学校使用。

　　这座9000多平方米的标准化运动场，建在大关县综合公共停车场的屋顶上。大关县教育体育局局长李荣福介绍，该项目按照建筑安全标准设计，整体采用框架结构，底下两层的停车场方便市民停车，其余的空间规划出一个报告厅，还为学校增加了多功能教室、体育训练室。

　　“不只户外运动，学生的社团活动也有了新空间，举办大型活动再也不用发愁场地问题了。”李荣福说。

　　2023年9月，昭通市第二十届老年人运动会在大关一中运动场举办，观赛的人们很惊讶，“山区也能建这么大的运动场！”

　　“运动场为学校的发展打开了更大空间，希望孩子们在更好的环境中感受体育带来的乐趣，健康快乐成长。”大关一中党委书记李龙强说。

　　如今，运动场上常常洋溢着学生的欢声笑语。大关一中的老师们也常把课堂“搬”到运动场上，远处重峦叠嶂，抬眼是云雾缭绕的笔架山，学生们在水墨画般的景色里汲取知识、畅谈理想。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月11日 14 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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