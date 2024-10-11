本报记者 游 仪

10月10日是世界精神卫生日。近年来，心理健康尤其是青少年群体的心理健康，日益受到人们的关注和重视。体育运动不仅能提升青少年的身体素质，促进身体健康，也和心理健康息息相关。为什么体育运动能调节心理状态？体育运动怎样影响情绪？不同运动类型会有哪些区别？记者采访了四川大学华西医院心理卫生中心主任医师殷莉。

殷莉介绍，科学研究表明，身体运动可以刺激青少年的肌肉状态和大脑，激活情绪，最终在人的神经系统、运动系统、内分泌系统中构建良性循环。

参加体育运动对心理健康有积极促进作用。运动不仅能够激发和促进青少年的认知能力、反应速度等，还能促使身体释放多巴胺等神经递质，提升情绪状态，进而对心理产生积极影响。运动中，肾上腺素分泌量会持续增加，这对于缓解抑郁情绪也有帮助。

青少年开展体育运动，有助于培养团队合作精神与责任心。通过体育运动，孩子们能够学会面对困难，形成更健康的生活方式和积极的生活态度，对他们的意志力、抗压能力是很好的锻炼。

选择适合的运动方式也很重要，不同运动类型对青少年心理健康的影响不同。

有氧运动可以改善心境和情绪，力量训练可以增强自信心。跑步、游泳、骑自行车等是可以改善人们心肺功能的耐力性锻炼，每次运动30分钟以上，可以有效提升身体素质和心理健康水平。足球、篮球、排球等团体运动，可以帮助青少年获得更多的社交支持和情感联系。竞争激烈的对抗性运动项目，则能增强青少年的应变水平和抗压能力。

面对不同负面情绪，体育运动的调节作用也会不同。焦虑不安时，可以选择瑜伽、游泳等抗压运动，让肌肉放松，有助于平静神经系统；愤怒焦躁时，可以选择消耗性强、节奏稍快的体育锻炼，包括羽毛球、乒乓球等；抑郁悲观时，参加集体性的体育项目、跑步等有氧运动，可以较好缓解青少年状态。

值得注意的是，过多的锻炼并不总是更好，要把握好体育运动的频率和时间。青少年每周锻炼三到五次，每次锻炼时间45分钟左右较适宜。

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 11 版）

(责编：郝孟佳、李昉)