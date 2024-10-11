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教育系统“乐学敬老”联合行动启动

国家老年大学发布首批“国医名师课”

2024年10月11日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月10日电  （吴月、叶鹂）近日，教育部在国家老年大学举办“乐学敬老”联合行动启动仪式。现场，教育系统“乐学敬老”联合行动启动，国家老年大学发布首批“国医名师课”、公布2024年全国老年教育教学成果展评选结果，“青春伴夕阳  为老志愿行”志愿服务倡议发布。

　　据介绍，“国医名师课”首批包含《中医药传统文化与基本知识》《老年人中医体质辨识与调理》《养生功法八段锦》等课程，线上注册国家老年大学即可登录学习。

　　教育部职业教育与成人教育司相关负责人介绍，“乐学敬老”联合行动旨在推动央地联动，引导各地创新载体形式、丰富活动内容、突出地方特色，在全社会营造敬老爱老的良好氛围。各地要紧贴老年人实际需求，开展形式多样的文体活动、学习教育活动，满足老年人多元需求；充分调动基层组织和老年教育机构的积极性，为老年人开展学习、组织活动搭建平台，把优质老年教育服务覆盖到基层社区乡村；充分调动教育资源，鼓励各级各类学校师生开展志愿服务，让老年人享受幸福美好的晚年生活。

　　近期各地将开展形式多样的老年文体活动、老年教育送教进基层活动、“主动健康”学习活动、志愿服务活动等。国家老年大学相关负责人介绍，自去年3月挂牌成立以来，学校已在各地设立了5.5万个基层学习点，全国老年教育公共服务平台已汇聚422万分钟课程资源，注册用户超过341万人，累计提供学习支持服务9307万人次。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月11日 10 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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