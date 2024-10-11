科技创新靠人才，人才培养靠教育，教育、科技、人才内在一致、相互支撑。习近平总书记强调：“一体推进教育科技人才事业发展，构筑人才竞争优势。”本期大家谈选编3篇来稿，为一体推进教育科技人才事业发展集众智、汇众力。

——编 者

需求为牵引，问题作导向

成黎明

学科专业是人才培养的依托。高校为国育才，必须紧跟科学技术发展趋势，聚焦国家重大需求，坚持以问题为导向，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式。

以需求为牵引，推动学科专业结构同新一轮科技革命和产业变革趋势相契合、同产业结构相匹配，是学科专业调整的重要依据。近年来，湖南大学瞄准国家重大战略和科学技术前沿，主动适应产业发展趋势，持续深化学科专业供给侧改革。比如，大力推动文理工交叉，主动开设金融科技、智能制造工程、储能科学与工程等新专业。让学科专业设置兼具动态性、前瞻性，方能更好地适应知识创新、科技进步和产业升级需要。

人才培养是系统性工程，需要学科、学校统筹协调、协同发力。建立动态调整机制，必能推动学科专业与产业链、创新链、人才链相互匹配，进一步增强人才培养的针对性、适配性，助力实现人尽其才、才尽其用、用有所成。

（作者为湖南大学党委宣传部常务副部长）

以改革铺路，用制度护航

唐平秋

习近平总书记强调：“要突出加强青年科技人才培养，对他们充分信任、放手使用、精心引导、热忱关怀，促使更多青年拔尖人才脱颖而出。”育好用好青年科技人才，必须为他们搭建舞台、做好服务，营造良好的成长成才环境。

科技人才培育、科技成果诞生有其内在规律。深化人才评价机制改革，破除体制机制障碍，建立以创新能力、成果质量、实际贡献为导向的评价机制，有助于激发青年科技人才的创新创造活力。

丰富的科研实践载体可以充分激发青年科技人才潜能。有必要进一步推动产教融合、科教融汇，搭建完善的体制机制，让创新成果更好对接社会需求。近年来，广西桂林电子科技大学南宁研究院、桂林花江智慧谷等产教融合基地取得的许多成果，印证了科研实践载体在促进青年科技人才成长中的重要作用。

推进教育科技人才体制机制一体改革，完善协同育人机制，必能助力青年科技人才勇攀科学高峰，产出优质科研成果。

（作者为桂林电子科技大学党委书记）

从教育发力，向实践拓展

向 阳

人才成长和发展，离不开创新文化土壤的滋养。应把创新教育贯穿教育活动全过程，营造“处处是创造之地，天天是创造之时，人人是创造之人”的良好氛围。

提升学生的科创本领和素养，除了上好学校小课堂，也需要用好社会大课堂。比如，中国农业大学打造科技小院机制，推动学生走进田野，参与科学研究、农技推广示范、企业培育与孵化等工作，不仅让学生有了学以致用、以用促学的机会，也让实验室里的许多科研成果在广袤田野落地生根。

人才的数量和质量直接影响国家与民族的竞争力。加快培养造就一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新型人才队伍，教育领域大有可为也必将大有作为。

（作者为北京市居民）

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)