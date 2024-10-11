本报记者 武少民

“我的造血干细胞是2011年入库的，今年5月天津市红十字会通知我初步配型成功。已经过去13年了，还有人需要我的帮助，这是很奇妙的缘分。”刚刚成功捐献的天津医科大学第60例造血干细胞捐献者、2011级基础医学院临床医学七年制毕业生、天津医科大学第二医院新生儿科医生赵丹说。

这是日前天津医科大学举办的新生“造血干细胞捐献”宣讲活动上的一幕，也是天津医科大学多年来组织开展的造血干细胞采血入库活动的一个缩影。

在天津，每7名成功配型的造血干细胞捐献者中就有一位来自天津医科大学。在中华骨髓库里，有8047份8毫升血样来自天津医科大学。天津医科大学是天津市第一所集体采血入库、拥有捐献造血干细胞志愿者和采血入库比例最多的单位。

“开学第一课，辅导员曹璐老师给我们讲述朱宪彝老校长‘四献’故事。不久后，学校组织血液样本采集，我们很多同学都参加了。”医学技术学院大四毕业生刘昊元说。

临床内分泌学家、医学教育家朱宪彝教授是天津医科大学创始人。辞世后，他捐出了自己的全部藏书、全部存款、私人住宅，甚至自己的遗体，供医学解剖。

除了天医学子，来自天津其他高校和中小学的同学也会定期参观作为天津市大中小学思政一体化重要实践基地的“两馆一厅”，在朱宪彝捐献的部分脏器标本和遗体捐献者代表的遗嘱前伫立凝视，思考生命的意义。

生命教育不仅限于此，教育地点也不只拘泥于校园，天津医科大学还带领学生前往墓地、陵园，探访普通人和名人的墓志铭，寻访在世的遗体捐献者。

天津医科大学党委书记颜华表示，经过多年探索，学校已经形成了独具特色的“奉献教育、实践育人”思政教育模式。“我们将秉承朱宪彝老校长敬业奉献、医德高尚的精神，面向服务健康中国重大战略需求，培养卓越新医科创新人才，为增进人民健康福祉作出新贡献。”颜华说。

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