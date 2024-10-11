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我国神经科学科研产出增速显著

2024年10月11日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：我国神经科学科研产出增速显著

近日发布的《自然》增刊“自然指数2024神经科学”显示，2019年至2023年，我国在神经科学科研产出上排名世界第二；2022年至2023年，神经科学科研产出增速最快的前5所机构中，有4所来自中国。

根据自然指数标志性的指标“份额”（Share），2019年至2023年，美国在神经科学科研产出上大幅领先，中国、德国、英国和日本紧随其后。在产出前十的国家中，美国神经科学科研产出的份额占其自然指数总体份额的比例最高，约为14%，日本和中国的比例相对较低，分别约为7%和4%。同时，美国是参与神经科学合作最多的国家，并且是各合作伙伴关系中最有力的贡献者。中国与美国在神经科学研究上的合作多于其他国家。

哈佛大学、美国国立卫生研究院、斯坦福大学、马普学会和加州大学旧金山分校是神经科学科研产出排名前五的机构。中国科学院位居第六，是唯一进入前十的中国机构。前十的机构中总计有7所来自美国。哈佛大学在自然指数的总份额中有19.6%与神经科学相关。中国科学院神经科学所占比例为3.8%。

2022年至2023年，在神经科学科研产出增速前五位的机构中，中国机构占4席，分别是上海交通大学（排名第一）、四川大学（排名第三）、首都医科大学（排名第四）和武汉大学（排名第五）。澳大利亚昆士兰大学增速排名第二。神经科学研究总产出排名第一的哈佛大学增速排名第六，份额增幅为4.5%。

据介绍，本期增刊还对“中国脑计划”等世界主要神经科学项目进行了调查，分析它们所取得的进展及未来所面临的挑战。（记者李春剑）

(责编：李昉、郝孟佳)

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