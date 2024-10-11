人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

清华大学原创剧《马兰花开》完成百场公演

2024年10月11日08:23 | 来源：科技日报
小字号

原标题：清华大学原创剧 《马兰花开》完成百场公演

近日，清华大学原创话剧《马兰花开》在国家大剧院完成了第100场公演。该剧讲述了邓稼先为新中国核事业隐姓埋名、以身许国的故事。

伴随《马兰花开》第100场公演的举办，2024年“共和国的脊梁——科学大师宣传工程”演出季也正式拉开帷幕。演出季期间，上海交通大学话剧《钱学森》、西北工业大学话剧《大国之蓝》、中国地质大学话剧《大地之光》、同济大学话剧《国之英豪》将走进山东、香港等地，西安电子科技大学、西南大学等40余所高校也将陆续推出科学家主题剧目。

中国科协宣传文化部副部长宋玉荣表示，“共和国的脊梁——科学大师宣传工程”就是要用青少年喜闻乐见的艺术形式讲好科学家故事，最大限度地激发家国情怀和创新自信。

自2012年以来，中国科协联合教育部等部门深入实施“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”，以“校友演校友、学弟演学长”的方式，彰显中华民族不会忘记、共和国不会忘记、人民不会忘记的工程理念，支持清华大学等高校以邓稼先等科学大师为主题创排演出舞台剧。

（记者代小佩）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部