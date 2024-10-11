原标题：清华大学原创剧 《马兰花开》完成百场公演

近日，清华大学原创话剧《马兰花开》在国家大剧院完成了第100场公演。该剧讲述了邓稼先为新中国核事业隐姓埋名、以身许国的故事。

伴随《马兰花开》第100场公演的举办，2024年“共和国的脊梁——科学大师宣传工程”演出季也正式拉开帷幕。演出季期间，上海交通大学话剧《钱学森》、西北工业大学话剧《大国之蓝》、中国地质大学话剧《大地之光》、同济大学话剧《国之英豪》将走进山东、香港等地，西安电子科技大学、西南大学等40余所高校也将陆续推出科学家主题剧目。

中国科协宣传文化部副部长宋玉荣表示，“共和国的脊梁——科学大师宣传工程”就是要用青少年喜闻乐见的艺术形式讲好科学家故事，最大限度地激发家国情怀和创新自信。

自2012年以来，中国科协联合教育部等部门深入实施“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”，以“校友演校友、学弟演学长”的方式，彰显中华民族不会忘记、共和国不会忘记、人民不会忘记的工程理念，支持清华大学等高校以邓稼先等科学大师为主题创排演出舞台剧。

（记者代小佩）

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