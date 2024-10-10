人民网北京10月10日电 （记者郝孟佳）9日，“乐学敬老”联合行动启动仪式在国家开放大学（国家老年大学）举办。

“乐学敬老”联合行动启动仪式现场。学校供图

教育部职业教育与成人教育司副司长李英利指出，各地开展“乐学敬老”活动，一要紧贴老年人实际需求，开展形式多样的文体活动、学习教育活动，满足老年人多元需求，提高老年人幸福指数；二要充分调动基层组织和老年教育机构的积极性，为老年人开展学习、组织活动搭建平台，把优质的老年教育服务覆盖到基层社区乡村，增强老年人获得感；三要充分调动教育资源，鼓励各级各类学校师生开展志愿服务，让老年人享受幸福美好的晚年生活。

民政部老龄工作司副司长廖明表示，发展老年教育，是积极应对人口老龄化，建设学习型社会的重要举措，是满足老年人多样化学习需求、促进老年人社会参与、更好开发老年人力资源的必然要求。

国家开放大学（国家老年大学）党委书记、校长王启明表示，国家老年大学将与有关单位协同创新、共建共享，不断提高办学服务能力及水平，努力把国家老年大学建设成为老年教育的“主渠道”、主动健康的“强导向”、银发经济的“催化剂”，为全民终身学习的学习型社会、学习大国建设作出应有贡献。

据悉，本次会议采用线上线下相结合的形式召开，会上还发布了国家老年大学首批“国医名师课”、2024老年大学教学成果展评选结果。

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