人民网北京10月10日电 （记者郝孟佳）近日，首都高等学校第四届马拉松接力赛在北京化工大学开跑。当日，来自37所首都高校，100支参赛队伍的1000余名运动员齐聚北京化工大学昌平校区，在玉屏山下、柳湖之畔燃情奔跑。

2024年第四届首都高校马拉松接力赛。学校供图

据了解，此次比赛为环校园接力跑42.195公里，每队分为8个棒次，每名成员完成约5.3公里，依次接力完成比赛。除常规的竞技组比赛项目外，新增设大众组、北京化工大学学生组，参赛院校数量及赛事规模均为历届之最。

最终，中国科学院大学获得竞技组男子冠军，北京大学获得竞技组女子冠军，中国消防救援学院获得大众组男子冠军，北京化工大学获得大众组女子冠军。北京化工大学学生组男子冠军由文法学院和研究生院共同获得，巴黎居里工程师学院获得女子组冠军。

北京化工大学副校长苏海佳介绍，长期以来，北京化工大学高度重视体育工作，千方百计引导学生走下网络、走出宿舍、走向操场。学校“一拳一操”带动的特色课程体系形成“一校多品”新局面，“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”成为教学新形态，“奔跑在北化”特色课外项目已成为体育人新名片。

北京市大学生体育协会秘书长张威表示，马拉松运动以其健康、快乐、自由的特点，深受广大人民群众的喜爱和追捧。希望大学生们在这项运动中，充分享受乐趣，用脚步丈量成长的距离，跑出青春的激情与活力，跑向更加辉煌的明天。

据悉，首都高等学校马拉松接力赛由北京市大学生体育协会主办，第四届比赛由北京化工大学、北京市大学生体育协会田径分会承办。

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