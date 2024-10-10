人民网北京10月10日电 2024世界农业科技创新大会首场平行会议9日在中国农业大学举办，主题为“科技创新赋能低碳转型”。

会议现场。中国农业大学供图

大会咨询委员会联席主席、中国农业大学校长孙其信表示，在实现农食系统成功转型以及更好应对全球气候变化中，科技创新无疑发挥着核心作用。科技创新是实现农业现代化和低碳农业发展的关键驱动力，中国与世界各国一样，农业发展正经历着深刻变革。如今，精准农业、智能农业管理系统带来农业发展新机遇，农业机器人、智能系统辅助资源管理等前景广阔。

孙其信谈到，此次大会涵盖了农业发展各项关键领域，聚焦全球农业系统共同关注的议题，来自全球的专家学者在这里分享真知灼见，期待为广大农业从业者提供宝贵的交流与合作机遇，为共同应对农业系统转型、携手应对挑战与机遇注入强劲动力。

国际农业研究磋商组织执行总裁Ismahane Elouafi表示，农食系统转型是应对气候变化的关键，对于全球低碳发展非常重要。希望能够通过科技创新带来更多颠覆性技术，不断增强农食系统的发展韧性，改善生态健康，真正推动乡村振兴。

中国农业大学全球食物经济与政策研究院院长、国际农业研究磋商组织董事樊胜根表示，随着全球变暖的加速，农食系统转型面临着日益严峻的挑战。解决气候危机必须要推动农食系统低碳转型。希望全球农业领域人才共同贡献智慧与力量，为实现可持续农食系统和农村发展提供思路和解决方案。

会上，波恩大学发展研究中心经济学与技术变革特聘教授Joachim von Braun、国际玉米小麦改良中心农业系统/气候变化高级科学家Tek Bahadur Sapkota、长三角零碳智慧乡村联盟常务副理事长王振、中国农业大学全球食物经济与政策研究院教授张玉梅等专家以及行业代表聚焦主题进行深入分享。（李依环、实习生田怡婷）

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