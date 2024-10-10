李帛尧

李帛尧参观莫斯科普希金故居时留影。

作者供图

2023年9月，我来到俄罗斯莫斯科国立大学，开启为期三年的留学生活。在过去的一年中，我不仅逐渐习惯了俄罗斯当地的饮食习惯、生活节奏，还对俄罗斯的历史文化和民族特性有了更深刻的理解。我发现日常生活中有许多中国元素，中俄之间的文化交流日益频繁，越来越多的俄罗斯人对中国感兴趣。

特殊礼物

“这个送给你，祝愿我们的友谊地久天长。”今年9月，在和俄罗斯朋友米哈伊尔的一次聚餐上，他送给我一套俄罗斯邮政于今年发行的邮票。邮票主体图案是2023年出生在莫斯科动物园的大熊猫宝宝“喀秋莎”。米哈伊尔说，这套邮票在俄罗斯很受欢迎，很多城市的线下集邮商店都已售罄。

我与米哈伊尔经常交流集邮。他十分喜欢各类中国邮票。暑假期间，米哈伊尔曾问我，能否在我开学返回莫斯科之前，帮他购买一些有关中国历史与传统文化等题材的邮票。“虽然我还没有去过中国，但我可以从邮票中了解到中国的历史文化，感受到中国在各项领域取得的成就。”米哈伊尔说，他十分期待未来的中国之行，很愿意结交更多中国朋友。“我最想去北京，我想去看看故宫，去逛一逛潘家园市场。”

俄语老师

对于俄语零基础的中国留学生，语言难关是来俄要解决的首要问题。在莫斯科国立大学学习的中国学生，大部分会在莫大的俄语语言和文化学院（俗称“预科”）学习一年的俄语，再开启本科或硕士课程。

“你们的家庭作业”“什么时候”“为什么”……在课堂上，我的俄语老师安娜斯塔西娅为了让中国学生更好地理解俄语，会使用一些常用的中文，为中国学生解释俄语的发音和语法。

“中国学生通常都很尊重老师，我很愿意解答他们的问题。”安娜斯塔西娅说，在课后，她会主动向中国学生了解一些中文的日常用语，甚至是一些互联网热词。

安娜斯塔西娅说：“和中国学生聊天是一个相互学习的过程。现在，我已经学会了用中文数数。”

“天道酬勤”“海内存知己，天涯若比邻”。在莫斯科国立大学的一些办公室里，我看见墙上挂着中文书法作品。在自习室里，我也能看到正在学习中文的俄罗斯同学。一些俄罗斯同学看到中国同学后，会主动走过来打招呼，他们用自己学的中文聊天。我认为俄罗斯同学练习口语的勇气很值得学习。

中国元素

如今，在莫斯科，中国元素就在身边。在谢列梅捷沃国际机场，各类指示牌均使用俄文、英文、中文三种文字书写。这为中国游客，特别是不会俄语的中国游客提供了很大的便利。

在莫斯科街头，我经常看到中国品牌汽车飞驰而过。打车出行时，司机知道我是中国人后，会询问我：“中国哪款汽车性能最好？”“如果我要买车，你会为我推荐哪款中国汽车？”和我分享中国辣条的俄罗斯小学生、阿尔巴特大街上可以使用微信支付的纪念品商店、便利店里销售的月饼……虽然身处国外，但中国元素并未远离我的生活。

（作者系俄罗斯莫斯科国立大学世界政治系硕士研究生）

(责编：李昉、郝孟佳)