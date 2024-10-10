本报电 （记者周姝芸）日前，多邻国英语测试（Duolingo English Test，简称DET）在北京举办峰会，分享了其在技术、院校认可、考试题型等方面的更新。多邻国英语测试院校合作负责人、教育机构代表、家长及学生代表等出席此次活动。

据介绍，AI技术是多邻国英语测试的核心和基础。DET从题目生成、测试、评分等各流程均使用了AI技术，更好地满足全球考生和院校的需求。例如，作为在线测试，DET采用了“自适应”的考试模式，即题目难度会根据测试者的答题水平而改变，每个考生遇到的题目都不同。

不久前，DET正式引入了新题型互动写作(Interactive Writing），该题型也是基于AI技术实现的创新题型。系统会基于考生的回答进行追问，考生需要根据新的问题再次作答。该题型与人们日常交流中对话的形式更为贴近，可以更好地考查考生对语言的综合运用能力。

多邻国英语测试相关负责人表示，目前，DET已获得全球超过5500所高校和项目的认可，尤其在北美院校中认可度高。未来，多邻国英语测试将继续优化产品，提升服务，帮助中国留学生开启更加广阔的求学之路。

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