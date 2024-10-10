人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

AI赋能英语测试（留学资讯）

2024年10月10日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报电  （记者周姝芸）日前，多邻国英语测试（Duolingo English Test，简称DET）在北京举办峰会，分享了其在技术、院校认可、考试题型等方面的更新。多邻国英语测试院校合作负责人、教育机构代表、家长及学生代表等出席此次活动。

　　据介绍，AI技术是多邻国英语测试的核心和基础。DET从题目生成、测试、评分等各流程均使用了AI技术，更好地满足全球考生和院校的需求。例如，作为在线测试，DET采用了“自适应”的考试模式，即题目难度会根据测试者的答题水平而改变，每个考生遇到的题目都不同。

　　不久前，DET正式引入了新题型互动写作(Interactive Writing），该题型也是基于AI技术实现的创新题型。系统会基于考生的回答进行追问，考生需要根据新的问题再次作答。该题型与人们日常交流中对话的形式更为贴近，可以更好地考查考生对语言的综合运用能力。

　　多邻国英语测试相关负责人表示，目前，DET已获得全球超过5500所高校和项目的认可，尤其在北美院校中认可度高。未来，多邻国英语测试将继续优化产品，提升服务，帮助中国留学生开启更加广阔的求学之路。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部