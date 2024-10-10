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托福国际教育展在北京举办——

求学海外，有哪些新动态

本报记者 周姝芸文/图
2024年10月10日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　美国高校展区前，咨询者络绎不绝。

　　一名家长正在向高校代表咨询留学情况。

　　美国福特汉姆大学招生负责人讲解学校情况。

　　日前，2024年托福国际教育展在北京举办。百余所来自不同国家和地区的高校参展，向家长和学生展示教学资源、优势专业及最新的留学资讯。

　　

　　实践经验被看重

　　李薇薇是一名有留学打算的高中生，她告诉记者，在学校选择方面，她很看重学校的地理位置和课程安排，希望在上学期间能找到不错的实习机会。李薇薇说：“今天了解信息后，我对美国福特汉姆大学感兴趣。它的校园分布在纽约市区，学校周围有不少知名企业，找实习更方便，可以帮助我积累职业经验。”

　　“今天前来咨询的许多家长、学生对就业感兴趣。”法国格勒诺布尔高等商学院的相关负责人说，“其实，学校对学生的实践经验培养也比较看重。例如学校与周边企业合作开展融合教学，向学生提供实习机会，企业高管、专家也会给学生授课，分享职场经验。”

　　“电影学院的什么专业最有特色？”“学影视专业能去知名工作室实习吗？”在纽约电影学院展区，几名学生对学习电影兴趣盎然。纽约电影学院的相关负责人介绍说：“学院教学理念是‘在实践中学习’，因此实践类别的课程占比相当高。学生不仅在学习期间会大量模拟好莱坞工业流程训练、跟随制作组前往不同地方学习拍摄，还需完成属于自己的作品，这使得他们在毕业时已经具备较为丰富的经验。不仅如此，学院的设备先进、数量充足，满足同学们探索创意，在艺术舞台绽放光彩。”

　　在职业发展方面，许多学校向学生提供多样服务。“学校有专门的就业指导中心，为学生提供一系列细致服务。”美国马里兰大学商学院的相关负责人说，“从修改简历、写申请信，到面试、薪资谈判等，学生不仅可以参与线上或线下的课程，也可以一对一预约专业的老师咨询。史密斯商业院还有专属招聘网站，上面有海量的企业招聘信息，学生可以创建自己的资料、投递简历，十分方便。学校也会经常请企业雇主来办讲座、招聘会等，学生可以接触到许多求职资源。”

　　交叉学科受青睐

　　随着复合背景的人才在不同行业越来越受青睐，许多高校开设交叉学科的专业，满足学生的求职需求。

　　法国格勒诺布尔高等商学院的相关负责人说，交叉专业的确能帮助学生拓宽职业选择范围。“例如体育专业的就业方向比较狭窄，但体育管理专业既有体育学科内容，又有管理学、社会学等专业知识，不少学生毕业后进入了大型企业、事业单位。”

　　在美国高校展台前，本科生付同正在咨询。付同说：“我想在学商科专业的同时叠加其他技能，例如商科与计算机、人工智能、数学等学科交叉。据我所知，金融行业逐渐实现数字化转型，加大了对技术领域的投入。以量化交易员为例，既要对计算机科学有一定的理解，还要了解量化投资的知识，因此学习计算机金融交叉专业就能在就业时具备更强的竞争力。”

　　美国福特汉姆大学相关负责人说，“美国本科教育给了学生较大的专业选择空间，通常前两年都不需要确定专业，可以先自行探索。近年来，学校开设了丰富的复合专业项目供学生选择，比如商科和新媒体结合的专业。此外，学校还有与哥伦比亚大学合办的3+2项目，通过5年学习，学生可以拿到两个学校的学位。目前，专业选择越来越多元化，建议大家可以从自己的兴趣出发。”

　　“其实制片专业就是一个交叉专业。”纽约电影学院的相关负责人介绍，“今天有不少职场人士向我咨询留学申请问题，即便他们没有电影相关的学习背景、工作经历，也可以大胆尝试。比如制片需要学习会计、财务、法律、宣发等课程，涵盖多个领域，我们接受各类专业人才。”

　　留学规划须提早

　　在展会现场，记者了解到越来越多家长有提早为子女规划留学的意识。一名家长向记者说：“孩子在读初一，有出国读高中的打算，今天来我们主要想知道如何提前准备申请。比如孩子喜欢画画、游泳等，我们可以参加哪些课外活动，希望尽早行动。另外，去不同国家的留学花费也是一个考量的因素，我今天主要问了加拿大、美国高中申请的相关情况，得到不少信息。”

　　“今天已经有不少中学生的家长来询问申请留学的相关事宜了。”法国格勒诺布尔高等商学院的相关负责人说，“往年申请硕士的学生咨询较多，现在越来越多咨询本科相关情况。”

　　李薇薇说：“提早了解留学信息可以早做准备。目前，我还需要提升自己的英语水平，争取在托福考试中拿到不错的分数，这能提高我的申请竞争力。”

　　教育展上，还有不少职场人士，他们出于提升学历、开拓视野的想法想要申请留学，重返校园。就职于北京某互联网公司的王先生说：“今天来是想了解一下去美国留学读MBA的情况。听说美国部分商学院开设的MBA项目校友网络广、质量高，不少在知名企业工作。我认为入读这类项目对于链接人脉、拓宽职业发展路径有许多帮助。”

(责编：李昉、郝孟佳)

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