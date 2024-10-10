人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

科技馆掀起科普热

2024年10月10日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　观众在重庆科技馆参观、体验。
　　新华社记者 王全超摄

　　据新华社电  （记者温竞华）记者7日从中国科技馆获悉，国庆假期期间，全国科技馆开展丰富多彩的活动，接待观众初步预计超300万人次，掀起黄金周科普热潮。

　　其中，中国科技馆推出“七十五载铸盛世 科技创新强国梦”主题教育活动，通过互动体验、动手实践、科学实验表演、科普讲座等多种活动，带领公众尤其是青少年点燃科学梦想、感悟科学家精神。科技馆首次推出的《华夏之光——文明的烛火》沉浸式舞台剧，以新颖的形式和沉浸式的体验受到观众热捧。据统计，国庆假期，中国科技馆共接待观众20万人次，其中京外游客占比超过九成。

　　国庆假期期间，各地科技馆以丰富新颖的展览和活动助力文旅惠民。如，天津科技馆推出“生物学小博士”“农业科研”“细胞科技”三个馆外主题研学，带孩子们直观了解现代农业的智能化与高效性；辽宁省科技馆开展“七十五载逢盛世，辽科馆里谱华章”主题科普活动，吸引13.8万名游客；广西科技馆展出“平陆运河科普展”等展览，让观众感受中国力量、领悟科技魅力……

　　与此同时，全国科技馆还加强了联动共享。10月1日，为期一个月的2024年现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题活动在四川科技馆拉开帷幕，全国数十家科技馆参与，受到公众广泛欢迎。

　　中国科技馆馆长郭哲表示，新时代的科普工作要不断创新形式，以拉近科学和公众的距离。中国科技馆作为国家科技馆，将发挥好引领示范和服务全国科技馆的作用，强化现代科技馆体系联动共享，为建设科技强国厚植创新土壤和人才根基。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部