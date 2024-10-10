观众在重庆科技馆参观、体验。

新华社记者 王全超摄

据新华社电 （记者温竞华）记者7日从中国科技馆获悉，国庆假期期间，全国科技馆开展丰富多彩的活动，接待观众初步预计超300万人次，掀起黄金周科普热潮。

其中，中国科技馆推出“七十五载铸盛世 科技创新强国梦”主题教育活动，通过互动体验、动手实践、科学实验表演、科普讲座等多种活动，带领公众尤其是青少年点燃科学梦想、感悟科学家精神。科技馆首次推出的《华夏之光——文明的烛火》沉浸式舞台剧，以新颖的形式和沉浸式的体验受到观众热捧。据统计，国庆假期，中国科技馆共接待观众20万人次，其中京外游客占比超过九成。

国庆假期期间，各地科技馆以丰富新颖的展览和活动助力文旅惠民。如，天津科技馆推出“生物学小博士”“农业科研”“细胞科技”三个馆外主题研学，带孩子们直观了解现代农业的智能化与高效性；辽宁省科技馆开展“七十五载逢盛世，辽科馆里谱华章”主题科普活动，吸引13.8万名游客；广西科技馆展出“平陆运河科普展”等展览，让观众感受中国力量、领悟科技魅力……

与此同时，全国科技馆还加强了联动共享。10月1日，为期一个月的2024年现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题活动在四川科技馆拉开帷幕，全国数十家科技馆参与，受到公众广泛欢迎。

中国科技馆馆长郭哲表示，新时代的科普工作要不断创新形式，以拉近科学和公众的距离。中国科技馆作为国家科技馆，将发挥好引领示范和服务全国科技馆的作用，强化现代科技馆体系联动共享，为建设科技强国厚植创新土壤和人才根基。

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