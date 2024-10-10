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两位外国研究者获“墨子量子奖”

2024年10月10日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电  （记者戴威）记者3日从位于安徽合肥的墨子量子科技基金会获悉，来自英国布里斯托大学的约翰·拉瑞特和瑞士日内瓦大学、德国康斯特大学的尼古拉斯·吉森因“使用光纤进行早期量子密钥分发实验中的重要贡献”获得2023年度“墨子量子奖”。

　　基于量子密钥分发的量子保密通信是迄今唯一可实现“信息论可证”安全性的通信方式，将大幅提升现有信息系统的信息安全传输水平。量子保密通信发展到今天，已成为最先走向实用化和产业化的量子信息技术，并初步在政务、金融、电信、能源等领域得以应用。

　　1993年，约翰·拉瑞特及同事首次在10公里光纤基于相位编码中演示了量子密钥分发的原型系统，并发展了用于探测通信波段单光子的探测器。尼古拉斯·吉森及同事则于同年在超过1.1公里的光纤中基于偏振编码实现了量子密钥分发；3年后，他们进一步将距离扩展到23公里的现场光纤，并于2002年发展了“即插即用”结构以提升系统的稳定性。

　　为推动量子信息科技的科学研究，多位中国民间企业家捐资，2018年成立墨子量子科技基金会。基金会设立“墨子量子奖”，遴选和表彰国际上在量子通信、量子计算与模拟和量子精密测量等领域做出杰出贡献的科学家。“墨子量子奖”的每位获奖者将获得125万元人民币的奖金和一枚金质奖牌。

(责编：李昉、郝孟佳)

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