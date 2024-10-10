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江苏学子首获混凝土建筑世界级赛项奖牌

2024年10月10日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：江苏学子首获混凝土建筑世界级赛项奖牌

记者10月7日从江苏城乡建设职业学院获悉，近日，在法国里昂举办的第47届世界技能大赛上，江苏城乡建设职业学院学生周秧锋、田闰在混凝土建筑赛项中获得银牌。这是江苏学子首次荣获混凝土建筑赛项世界级比赛奖牌。

据介绍，世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。

“混凝土建筑赛项和其他赛项不一样，对体能要求特别高。我和搭档不仅每天要保持10小时的训练，还需要在空余时间跑步健身。不夸张地说，我们两个现在都练出了一身‘腱子肉’。”周秧锋说。

混凝土赛项工序复杂，且精度要求高。赛项共历时4天。在赛程时间内，队友之间需要相互配合，手动搬运近9吨重的材料，先后完成墙、梁、板、柱的模板搭建与拆除，钢筋的加工与绑扎，混凝土的浇筑等一系列步骤，这对他们的体能、技能以及心理素质都是极大的考验。

据悉，这是江苏城乡建设职业学院办学38年来，首次闯进世界技能大赛并一举夺银。该赛项共有来自9个国家的18名选手同台竞技，难度空前，赛前未设置样题，仅提供了比赛可能用到的材料清单等信息。周秧锋和田闰同学顶住压力、从容应战，以规范专业、高超娴熟的技艺，最终代表中国站上世界技能大赛的领奖台。

江苏城乡建设职业学院位于常州，是江苏省中国特色高水平高职学校建设单位、国家和江苏省建设行业技能型紧缺人才培养培训基地、全国第一批住房和城乡建设行业职业技能鉴定试点单位。多年来，学院主动适应行业发展需要，瞄准“高水平有特色行业高职院校”发展定位，围绕地方产业发展需求，不断优化专业设置，重点打造了“工程造价”“建筑智能化工程技术”2个省级高水平专业群和“建筑工程技术”“建筑设计”等5个校级高水平专业群。

（过林燕 柳鑫 王永雪 实习记者夏天一）

(责编：郝孟佳、李昉)

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