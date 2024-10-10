原标题：让企业和产业成为职业教育的“练兵场”

北京电子科技职业学院学生学习智能网联汽车线控底盘技术。受访者供图

不久前发布的《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》指出，支持高水平大学与高等职业院校、企业联合开展职业教育教师一体化培养培训，优化实施职业院校教师素质提高计划。

教育部副部长王嘉毅说，近些年，教育部会同相关部门，出台了新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案，制定了职业教育“双师型”教师认定标准，印发了职业学校教师企业实践规定，修订颁布了职业学校兼职教师管理办法，职教师资建设的制度不断健全。

对职业教育而言，发展并完善兼职教师制度是提升产教融合水平的重要方式之一。目前，各地各校正在积极探索特色做法，力争让企业和产业成为职业教育教师的“练兵场”，推动更多高技能人才、能工巧匠走进校园。

既会教学又要懂实践

按照教育部发布的《职业教育“双师型”教师基本标准（试行）》，职业教育“双师型”教师既要具备相应的理论教学和实践教学能力，又要具有企业相关工作经历，或积极深入企业和生产服务一线进行过岗位实践，能够及时将新技术、新工艺、新规范融入教学。

教育部还对中职、高职不同层级“双师型”教师应具备的条件提出了要求，比如，高等职业学校教师申报高级“双师型”教师时，需具有丰富的企业相关工作经历或者实践经验，熟练掌握本专业工作过程或技术流程，在实习实训教学、设备改造、技术革新、成果转化等校企合作方面取得突出成果，获得重大经济效益和社会效益。获得相关的国家职业资格高级证书或职业技能等级高级证书，或具有本专业或相近专业非教师系列高级职务（职称），或具有相应的能力水平。

《关于进一步加强全国职业院校教师教学创新团队建设的通知》明确要求，全国职业院校教师教学创新团队“双师型”教师占比不低于50%。王嘉毅说，近些年，校企共建213个“双师型”教师培训基地和校长培训基地，建设202个全国职教教师企业实践基地，持续实施职业院校教师素质提高计划。2023年中等职业教育“双师型”教师占比达到56.7%。

搭建制度化合作平台

要形成成熟的“双师型”教师培养机制，搭建制度化的教师培养合作平台是关键一步。正如全国石油和化工职业教育教学指导委员会副主任、河北化工医药职业技术学院原党委书记张炳烛所说：“‘双师型’教师培养不能靠‘临时搭伙’。”

在中国医药教育协会、中国化工教育协会委托下，河北化工医药职业技术学院组建了由政府、行业协会、职业院校、企业和科研院所参与的全国化工医药职业教育集团。“政行校企研”多元协同，搭建“双师型”教师协同培训一体化平台。

张炳烛介绍，平台搭建是一项多维度工作。例如，“双师型”教师协同培训一体化平台根据教师培养培训逻辑关系设计了职业任务；学校讲师和企业讲师合作解构职业实践知识，并将其重组为培训教学内容。

平台搭建有效赋能了学校的师资培养。近5年来，河北化工医药职业技术学院新增国家级“双师型”教师培训基地4个，国家级教学团队 1个，省级教学团队3个，黄大年式教师团队1个，校级教师团队8个，持续推动“双高计划”“创新发展行动计划”实施。

在大庆，黑龙江商业职业学院与当地龙头企业合作搭建了师训平台。黑龙江商业职业学院于2022年牵头成立“黑龙江数字商务职业教育集团”，与华为技术有限公司、京东物流集团、吉利控股集团等企业合作，成立了6大产业学院，在教师培养等多个领域构建了联动发展机制。

“我们通过定期组织教师到企业考察观摩、参加企业技能培训、在企业生产和管理岗位兼职等方式，提升教师能力。同时，学校鼓励教师参与1+X证书培训，努力让教师成为‘有证书更有才干’的‘双师’人才。”黑龙江商业职业学院组织宣传部部长邱垚告诉记者。

培养工作需久久为功

“近年来，国家十分重视‘双师型’教师培养，职业院校也将相关工作视为重中之重。但是，‘有证无实’‘到企业走形式’等现象依然存在，部分教师的专业能力还未达到预期，我们的教师培养工作仍然需要久久为功。”北京电子科技职业学院（以下简称“北电科”）党委教师工作部部长、人事处处长冯志新告诉记者。

今年5月，北电科发布了5项2024年国家级“双师型”教师培训项目，持续扩大“双师型”教师培养规模。“值得注意的是，‘双师型’教师的缺口不只在于数量。”冯志新强调，拿到“双证”只是第一步，具备真正的职业能力才是关键。

冯志新认为，在关注“双师型”教师个人职业能力的同时，加强师资队伍建设的顶层设计和系统规划是各高校应当关注的重点工作。

例如，对于职业本科院校而言，每个院系、专业应该配备多大比例的“双师型”教师，他们的职称结构、年龄结构怎样才最合理的，应该如何为他们安排工作任务？这些问题还没有成熟的答案。“我们正在持续探索。”冯志新说。

“我们始终贯彻‘与区域经济联动互动，融合发展’的办学理念。在教师队伍培养中重视学院特色与区域企业产业的融合。”冯志新说，“我们的‘双师型’教师应该是一支能够协同起来、适应社会需要的优秀队伍。”

邱垚说，黑龙江商业职业学院未来将通过成立教师实践基地，实施“项目+人才”计划，强化人才培养。该校拥有一份“新雁”建设规划，将在宏观层面为师资队伍建设提供指引。

“河北化工医药职业技术学院对标国家高水平教师团队建设标准，完善考核评价体系，对规划、目标、标准进行全流程、各环节规范和约束，努力打造全方位立体化的教师学习培训体系。”张炳烛说。（记者 孙明源）

(责编：李昉、郝孟佳)