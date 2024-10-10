原标题：漯河技师学院：深化产教融合 提升办学能力

世界技能大赛金牌获得者侯坤鹏正在给学生们上课。受访者供图

近日，记者在河南省漯河技师学院看到，一个不足1000平方米的实训基地，汇集了多种全球一流水准的精密加工设备。在老师的专业指导下，学生们正在利用这些设备完成课堂作业。

“这是校企合作实训基地，这些高端设备是企业专门捐给学校用于教学的。”在一排排精密仪器前，漯河技师学院党委书记马占欣告诉记者。据悉，近年来，漯河技师学院持续推行“校企双制”“订单培养”“合作共建”“顶岗实习”“引企入校”等办学模式。目前，与学校合作的企业达50多家，其中世界500强企业有6家。

“从校到企”无缝对接

河南国泰达鸣精密机件有限公司坐落在漯河市经济技术开发区。在公司车间里，专业工人正在一丝不苟地操作着各种设备。“我现在是销售技术支持，每年能拿到10万元的薪资。”2018年毕业于漯河技师学院的司文杰说，凭借在学校积累的丰富实践经验，他现在已经是该公司的一名技术中层。

“我们每年在漯河技师学院招收300多名毕业生，他们大多来自数控专业。这些学生到公司后很快就能上手。”河南国泰达鸣精密机件有限公司经理王梦茹告诉记者，在外面招聘的普通工人上岗后需要一两周的磨合期，而从漯河技师学院招来的学生一两天就能胜任工作。

双汇班、银鸽班、曙光医疗班……在学校教学楼里，一个个奇怪的班级名称吸引了记者的注意。“这些是学校根据企业用工需求，直接和企业签订合作协议，共同开设的‘订单班’。”漯河技师学院副院长侯雪滨告诉记者，学校专门和当地企业合作开办20多个“订单班”，还与卫龙美味全球控股有限公司、漯河卷烟厂、河南金大地化工有限责任公司等联合开展新型学徒制培训，由企业的专业主管和学校老师共同为学生上课。

毕业生成人才市场“香饽饽”

“机器人执行任务时为什么出现碰不到线位的情况？”在漯河技师学院电气工程系实训教室，教师侯坤鹏和唐高远正在给学生们讲解机器人编程。

2022年，在法国波尔多市赛区举办的世界技能大赛特别赛颁奖现场，代表中国参赛的漯河技师学院学子侯坤鹏、唐高远在移动机器人项目比赛中战胜16个国家的32名选手夺得金牌，实现了世界技能大赛史上河南省金牌零的突破。同年，侯坤鹏、唐高远两人被漯河技师学院破格招聘为专业教师。

侯坤鹏、唐高远的成功是漯河技师学院立德树人的缩影。培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠是职业教育的题中之义，也是漯河技师学院坚持的方向。

近年来，漯河技师学院立足战略性新兴产业和高端装备制造、信息技术等产业发展，先后建成智能制造、电气工程、汽车工程、电子商务、现代服务五大品牌专业群和数控车、数控铣、现代物流等28个品牌专业，建立DMG MORI中国（河南）研究院、德国博世汽车诊断实训工作室、精密检测协同创新中心、工业机器人应用工作室、汽车新能源实训中心、世界技能大赛标准的钳工实训教室等30个先进实训中心。同时，国家技能根基工程培训基地、国家高技能人才培训基地、国家数控实训基地、世界技能大赛网站设计与开发项目中国集训基地等四大国家级基地也陆续在漯河技师学院安家落户。学校产教融合不断深化、办学能力持续提升。

此外，漯河技师学院还从源头提升优化劳动力供给质量和结构，以“名校名师名专业”为抓手，加快智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业等重点专业群建设。近年来，漯河技师学院毕业生就业率稳定在98%以上，成为人才市场的“香饽饽”。（记者 孙 越 通讯员 张晓甫）

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