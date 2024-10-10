原标题：泉州职业技术大学：深化产教融合 校企精准对接

“叮咚叮咚叮咚……”上午九点，就职于安踏电商客服部的2024应届毕业生苏勋在此起彼伏的消息提示音中开启了忙碌的一天。上架商品、管控库存、第一时间回应客户咨询，面对繁杂的工作，苏勋处理得有条不紊、游刃有余，完全没有职场新人的生涩模样。

“别看我的工龄只有一个月，我可是连续三年参加‘双十一’的电商老手了。”苏勋笑着说。

苏勋毕业于泉州职业技术大学与安踏集团共建的安踏网络营销工作室订单班，并在双方合作推出的电商人才培养计划“赢跑计划”中取得了优异成绩。

探索产校融合路径中，“订单式”培养是重要模式之一。随着就业市场和就业观念的变化，传统的订单班模式面临“企业不想办，学生不愿来”的困境。泉州职业技术大学以瞄准高质量就业破局，与行业头部企业携手建立“学业成绩”+“实训积分”的人才选拔新模式。

“学生参加企业组织的实训，甚至是真刀真枪的‘双十一’商战等都可以累计积分，达到一定的标准就可以获得企业的管培生资格，成为储备干部。”据泉州职业技术大学校长吴滨如介绍，新模式不仅加深了企业在人才培养中的参与度，还为学子提供了待遇更好、前景更广阔的就业机会。

近年来，泉州职业技术大学抓住国家加快推进产教融合发展的契机，立足产业伙伴型大学的办学定位“开门办学”，吸引企业进校办课堂、建基地、立项目，深入开展办学模式和人才培养改革。

在艺术传媒学院服装与服饰设计专业，工作室一体化教学模式改革正在进行。这种新型教学模式将以往一些独立设置的专业课程贯穿衔接起来，着重培养学生综合技术技能。

“比如在学生上时尚成衣专题设计课时，我们会要求学生设计一个系列的成衣作为结课作业。然后从中选出一个款式，结合成衣结构设计课程进行学习，并做出样衣。这个过程就要求学生能够将多门课程内容融会贯通，不仅要考虑自己的设计实现性强不强，还要考虑它的销售定位是什么、成本要控制在哪儿。”服装与服饰设计专业主任李亚兰告诉记者。

据李亚兰介绍，工作室一体化教学模式改革就是学校开门办学，让企业“走进来、提需求”的成果。“我们有很多课程都是跟企业共建的。企业的老师带着丰富的生产实践经验来给学生上课，我们也会带学生到企业去参观学习，承接企业的一些设计任务，在实训中了解企业用人的真实需求，及时调整课程设置和培养方向。”

如今，这一教学模式以产教融合理念为基础，培养出了一批又一批服装产业精英人才，更好地服务区域经济发展。

“依托晋江市域产教联合体，学校正积极探索以专业对接产业、以课程对接岗位、以教学过程对接生产经营过程的产教融合新方向，让产业发展和职业教育‘双向奔赴’，为晋江产业服务赋能，积极推动产教融合纵深发展。”吴滨如表示，今年，泉州职业技术大学与晋江市四所中职学校携手开展的中职本科“3+4”贯通培养试点项目将迎来第一批学子。此举将助力晋江在探索县域范围内实现现代职业教育体系的完整构建与贯通培养中迈出坚实的一步。

（记者 张诗瑶 高建进 冯家照 通讯员 洪春锦）

(责编：李昉、郝孟佳)