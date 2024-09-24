第二届全国职业院校青年教师发展研讨会在津召开。中国职业技术教育学会供图

人民网9月24日电 （记者王鑫）近日，由中国职业技术教育学会主办的第二届全国职业院校青年教师发展研讨会在天津职业技术师范大学召开。本次会议以“弘扬教育家精神 培育新时代 工匠之师”为主题，来自全国各地的职教师资培养培训院校、职业院校、行业企业代表及科技界、产业界专家学者1000余人参加。

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕，天津市副市长张玲，山东大学党委书记任友群，教育部教师工作司副司长黄小华，教育部职业教育发展中心副主任李静波等出席会议并讲话。

在下午举行的平行论坛上，专家和与会学者围绕“教育家精神引领职业院校青年教师队伍建设”“教育强国建设对职业院校青年教师的新要求”“教育综合改革背景下职业院校青年教师发展”“数字时代背景下职业院校青年教师素质与能力”等议题进行了深入交流和研讨，为新时代青年教师高质量发展建言献策。

据介绍，研讨会旨在认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，落实《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》要求，围绕教育强国建设目标任务，强化教育家精神引领，推进新时代高素质专业化职教师资培育。

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