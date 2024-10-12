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专家学者共议全球治理与文明共生

2024年10月12日11:13 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月12日电 日前，“全球化与全球治理论坛——风险治理与文明共生”学术研讨会暨《全球化研究（2024）》新书发布会在北京师范大学举行，来自全国二十余所高校和研究单位的专家学者参加了会议。

北京师范大学党委常委、副校长康震表示，学术界要把握时代机遇，加强交流合作，深化交叉创新，在新的时代背景下开创中国全球化研究的新局面，开创具有中国大国气派、历史底蕴的全球化研究与实践，在全球化领域构建具有中国风格、广受美誉、富有效力的国际传播体系。

中国社会科学院信息情报研究院院长、《世界社会科学》主编张冠梓提到，应对风险与挑战、推动构建全球治理体系是当今时代至关重要的问题。要不断推进我国的理论探索与学术创新，同时加强全球协商、深化学术研究、推动信息传播，从而在学术共同体下应对全球化的挑战。

复旦大学文科资深教授、当代国外马克思主义研究中心主任吴晓明在报告中提到，文明互鉴在人类文明的新形态当中成为现实，既要对外学习，又要获得自我主张。他认为，文明互鉴与全球治理存在密切联系，只有在人类文明的新形态中，文明互鉴才能具有真正的意义和价值。

大会设置了六场研讨会，与会专家围绕“全球化与文明共生的前景”“数字全球化的生成逻辑与治理路径”“人工智能技术的全球化与全球治理动向”“全球化的风险挑战和全球治理的价值导向”“全球治理的中国方案”等话题进行了交流研讨。（孙竞、实习生田怡婷）

(责编：李昉、熊旭)

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