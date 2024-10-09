原标题：8所电子信息特色高校 发布“成都倡议”

近日，2024年电子信息特色高校发展大会在电子科技大学清水河校区开幕。此次大会以“彰显特色、合作共赢，加快推动教育科技人才一体化发展”为主题，共同探讨电子信息特色高校高质量发展新路径。

会上，北京邮电大学、西安电子科技大学、南京邮电大学、杭州电子科技大学、重庆邮电大学、桂林电子科技大学、西安邮电大学、电子科技大学等8所高校聚焦教育强国建设，共同发布了“2024年电子信息特色高校发展大会成都倡议”（以下简称“成都倡议”）。

“成都倡议”提出，8所高校将共同打造引领高品质发展的党建品牌、建设一流电子信息学科生态、培养电子信息拔尖创新人才、提升教师队伍能力和水平、支撑国家高水平科技自立自强、推进高水平国际合作与交流。

其中，在共同支撑国家高水平科技自立自强方面，8所高校将共同推进有组织科研，构建科技创新协同攻关和高层次专家联动机制，依托高能级创新平台组建联合创新团队，共同谋划承担国家重大重点任务，协同攻克关键核心技术，实现重大原创性突破，共同促进科技成果转移转化。

大会设置了1个主论坛、5个分论坛。主论坛上，院士专家与高校负责人分别介绍相关领域科研成果，围绕推动教育科技人才一体发展作报告，分享在人才培养、学科建设、协同攻关等方面的实践探索。在分论坛上，与会人员围绕全面推进新时代卓越工程师培养、数字教育水平和数智治理能力升级、推动以人工智能为代表的科技成果向新质生产力转化等主题展开了深入交流。

（刘侠 记者滕继濮 通讯员左荣敏）

(责编：郝孟佳、李昉)