原标题：天津大学通识课程带学生读懂人工智能

图为天津大学学生正在学习人工智能通识课程。受访者供图

“我们希望用通俗易懂的语言，带领不同专业背景的同学由浅入深、有趣轻松地学习人工智能。”近日，天津大学人工智能学院教授胡清华为天津大学4000余名大一新生讲授了《人工智能导论》课程。该课程是天津大学面向全校本科生开设的通识课程，同步向天津市高校开放，并通过智慧树平台进行全国共享。

推出《人工智能导论》通识课是天津大学响应国家政策、助力广大学子积极拥抱科技变革的创新举措。该课程由胡清华领衔，携手8位人工智能及交叉学科领域的教授共同开发，并配备来自智算学部、精仪学院、自动化学院、理学院等13个学院的30名专业教师组成教学团队进行授课。

课程包含8次授课，内容涵盖了人工智能的基本概念、主要流派、历史趋势、技术挑战等多个方面，通过多学科案例分析和社会化协同学习模式，帮助学生建立对人工智能的初步认知，并激发他们的学习兴趣和好奇心。这不仅为学生在人工智能领域的深入学习打下坚实基础，也为他们未来职业发展铺设道路。

在课堂上，胡清华置身于充满科幻氛围的全景教学空间，借助高清晰度、高分辨率的360度全景大屏幕，为学生们带来了生动直观的实景教学体验。而分布在30余间智慧教室的4000余名新生，则通过裸眼3D、全景智能板书、全景VR、AI助教等前沿AI教具，与胡清华进行实时互动，享受了一场科技与教学融合的盛宴。

“智能医学工程、智能电网、智能建造、智慧化工、新能源汽车……一大批新工科专业已经进入了天津大学乃至各大高校的招生目录。”胡清华说，“我们可以预见，人工智能将以前所未有的速度渗透到人们的日常生活、娱乐和工作之中，以及工农业生产和社会治理的方方面面。因此，让学生掌握一定的人工智能基础知识、学会使用人工智能的基本原理和基础工具、培养人工智能思维模式，已成为顺应时代发展的必然要求。”

“人工智能是一个广阔的领域。它横跨多个学科，不是某个单一学科就能‘包打天下’。因此，在课程组织和师资配置上，我们面临着巨大挑战。”天津大学教务处副处长夏淑倩介绍，“为了让不同学科背景的新生上好同一堂课，天津大学面向全校不同学科招募了50位‘智能导师’，将每节课的时间三七开。除了全校性的直播互动外，剩余时间则由本学院的‘智能导师’在智慧教室继续授课，确保每位学生都能将人工智能技术融入自己的专业学习之中。”

人工智能赋能教育教学将成为天津大学未来很长一段时期的改革方向。学校正在推动实施“智能+教育教学”提质升级实施方案，通过为140间智慧教室升级人工智能智慧教学软件，让教学与人工智能技术相融合，实现智慧课堂的远程互联、课程资源的高效建设与分析、课程知识图谱的精准创建、学生个性化学习的精准支持以及精细化教学数据的深度采集与分析。这一系列举措将有力推动天津大学教育教学质量的全面提升，为培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才奠定坚实基础。

（记者 陈 曦 实 习 生 王 涵 通讯员 焦德芳）

(责编：郝孟佳、李昉)