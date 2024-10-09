原标题：“流动科学课”让乡村青少年畅享科普盛宴

来自济南大学城实验高级中学的地理老师袁晓，在青藏高原地理科普课上通过制作成风装置，让风的形成过程变得直观可见。通过《西游记》通天河晒经的小故事以及龙羊峡、拉西瓦水利枢纽等青海特色水利工程，水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心综合办公室主任张诚给孩子们生动讲解了水的科学奥秘。旅拍创作者王松傲寒为三年级的小学生带来人生第一节摄影启蒙课，引导他们记录眼中的“美丽中国”……近日，2024“流动科学课”走进青海省玉树藏族自治州，给西部小学生们带来“探索美丽中国”开学第一课。

“流动科学课”是中国科技馆、教育部宣传教育中心与抖音联合发起的科普活动，邀请专家学者和抖音头部科普创作者深入乡村一线授课。截至目前，2024“流动科学课”已落地广西、河南、甘肃、福建、吉林、青海等地，为18个城市30所中小学的5000多名学生带去趣味科普课。

“科普工作尤其要在基层下功夫。‘流动科学课’通过深入基层，拓宽了科普的受众面，值得肯定。”火山地质与第四纪地质学家、中国科学院院士刘嘉麒在接受科技日报记者采访时表示。今年2月，“流动科学课”在首站广西启动时，他为广西南宁刘圩镇中心学校的师生们带去科普课《我们的家园——地球》。

近年来，各地多措并举发力科普教育，但一些边远地区的乡村学校，依然面临着科学教育资源匮乏、科学教师专业能力参差不齐、实验教学条件缺乏足够保障等难题。乡村地区缺少科技馆、博物馆、天文馆等资源。乡村学生在科普资源的获取上，与一线城市学生存在较大差距。此外，乡村学校的科学课老师多为兼职，备课压力大，且缺少专业、权威的科普教辅资源。

补齐农村地区科学教育短板需要借助多方社会资源。作为2024年现代科技馆体系联合行动的重要内容，“流动科学课”联合中、西部地区的科普大篷车，提升基层科普教育的水准线。

随着短视频的普及，抖音上的优质科普内容经常被家长、教师作为“云课件”使用。在此次联合行动中，抖音精选的科普知识类视频以主题合集的形式上传至全国流动科普设施服务平台，面向乡村学校开放使用。

抖音相关负责人表示，希望通过“流动科学课”让偏远地区学生关注到平台上的优质内容。平台会持续推进青少年友好内容建设，让青少年在接触网络内容时能获取到有益的信息。数据显示，在抖音青少年模式里，播放量最高的前10个视频中，9个都是泛知识内容。目前，抖音平台“科学科普”类内容覆盖了十类主题，优质合集内容超过8000个。

河南大学物理与电子学院教授戴树玺认为，科学教育未来的发展方向是“大科学教育”，即中小学、大学、科研院所、家庭、社会等各方都要参与进来，形成常态化的联动机制。作为一名科普短视频创作者，他建议更多专家学者走出象牙塔、投身科普创作，以一种更简单的方式推动科学资源普及化。

（记者 杨 雪）

(责编：郝孟佳、李昉)