原标题：创新创业教育改革论坛举行

近日，由教育部高等学校创新创业教育指导委员会、中国高校创新创业教育联盟和太原理工大学联合主办的“中部地区崛起”创新创业教育改革论坛在山西晋中召开。论坛围绕高校创新创业人才培养、高校科技创新和产业创新深度融合等话题展开深度研讨和交流。

此次论坛聚焦“深化创新创业教育改革，促进中部地区加快崛起”主题，围绕“人工智能赋能高校创新创业人才培养”“区域科技创新和产业创新深度融合机制”“中部地区高校创新创业教育改革与共同体建设”三大议题，设置1场大会报告会议和3场主题活动。

论坛上，教育部高等学校创新创业教育指导委员会主任委员，中国工程院党组成员、副院长钟志华指出，当前正值新时代高等教育创新发展的关键时期，区域协调发展是国家发展的重要战略，需要建立健全区域合作机制，加强地区间的资源共享和优势互补，需要完善政策支持体系，加大对欠发达地区的支持力度，促进其发展。

“当前全球科技创新和产业变革日新月异，培养具有创新精神和创业能力的人才是教育改革的重要方向。”清华大学教授胡楚雄认为，中部地区作为国家现代化发展的重要支点，其崛起不仅关乎区域的均衡发展，更是实现中华民族伟大复兴的关键一步。创新创业教育改革肩负着培养拔尖创新创业人才、激发社会活力的重要使命，对推动社会科技经济发展具有重要作用。

太原理工大学校长孙宏斌表示，创新创业教育是高校人才培养模式改革的重要探索之一，是高等教育积极回应时代需求的创新实践。深化高校创新创业教育改革，是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效的迫切需要。

近年来，山西立足省情实际，在大学生创新教育方面深入实施了一系列改革，取得明显成效。未来，山西高校如何推动科技创新和产业创新融合，助力区域高质量发展？

钟志华认为，山西应进一步完善创新人才培养体系，强化实践与创新双轮驱动，通过搭建产学研深度融合平台，加速科技成果产业化进程，激发创新创业教育活力，释放师生创新潜能。

中国高等教育学会副会长、教育部高等教育司原司长张大良建议，一要全面落实立德树人根本任务，努力为“中部地区加快崛起”贡献智慧和力量；二要加强人工智能在教育教学中的应用，赋能高校创新创业人才培养；三要加快实施科技创新和产业创新深度融合，因地制宜培育和发展新质生产力；四要建立高校创新创业教育改革共同体，提升高校服务经济社会发展能力。“创新创业教育改革为推动中部地区崛起增添了新活力，希望大家携手共进，为在更高起点上扎实推动中部地区崛起、建设高等教育强国作出新的更大贡献。”张大良说。

（记者韩荣）

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