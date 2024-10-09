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沈阳推进技能大赛成果有效转化

已有160余项成果输送至生产一线

2024年10月09日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报沈阳10月8日电  （记者刘洪超）今年以来，辽宁省沈阳市多措并举推进技能大赛成果实现有效转化。截至目前，沈阳市举办的各级技能比赛中，已经有160余项成果实现了有效转化和推广，输送至生产一线。

　　“我们将大赛场地变为教学场地，将大赛标准转化成教学标准，并将教育链、产业链、人才链以及创新链紧密整合，为技能大赛成果转化提供有力支撑。”沈阳市人力资源和社会保障局党组书记、局长王志刚表示。

　　沈阳通过创立以人才链为牵引，服务产业链、优化教育链、激活创新链的融合发展机制，组建了与周边地级市共同参与的“政校企”联盟，搭建校企合作平台，依托市场资源配置和政府政策指引，在基地、用工、师资、培训、大赛成果5个方面实现资源共享。

　　沈阳还积极推动技工院校教学改革，推动竞赛标准与教学标准、竞赛场地与教学场地、竞赛实训方式与教学实训方式等方面有效衔接，并通过“揭榜领题”等方式，让技能人才为企业解决各种难题，让科研创新成果服务更多企业。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月09日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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