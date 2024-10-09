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我国首条超导量子计算机制造链启动升级扩建

2024年10月09日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥10月8日电  （记者徐靖）记者从安徽省量子计算工程研究中心及量子计算芯片安徽省重点实验室获悉：近日，我国首条超导量子计算机制造链启动升级扩建。自主量子芯片生产、整机组装等超导量子计算机制造核心环节将进一步提升，我国超导量子计算机自主制造能力增强。

　　量子计算芯片安徽省重点实验室副主任贾志龙介绍：“我国第一条量子芯片生产线研制的72比特‘悟空芯’已在‘本源悟空’上稳定运行超9个月。目前，我们正在扩大该生产线规模，力求开发出性能更优、比特数更高、稳定性更强的新一代超导量子芯片。”

　　自主超导量子计算机现有整机组装间也开始扩容。安徽省量子计算工程研究中心副主任孔伟成介绍，现有整机组装间至多容纳5台超导量子计算机同时组装，扩建后将满足同时组装至少8台超导量子计算机整机需求。

　　今年1月6日，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上线运行，目前已经完成133个国家和地区发送的27万个量子计算任务。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月09日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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