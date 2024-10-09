本报记者 丁雅诵

数据来源：教育部

制图：汪哲平

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高校学生资助是重要的保民生、暖民心工程。10月8日国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家发展改革委相关负责人介绍，要提高学生资助补助标准，并扩大政策的覆盖面，要提高专科生、本科生、研究生国家助学贷款额度，推动降低贷款利率。

近年来，随着“奖、助、贷、免、勤、补、减”等多元政策的完善，高校学生资助体系日益健全，服务更加暖心便捷，越来越多的学生从资助中获得自强不息的前进动力。

不久前，清华大学2024级本科生迎来新学期。在报到处的“绿色通道”前，学生资助管理中心的老师们正为受资助的新生介绍手中的“爱心大礼包”。教材卡、购物卡、自行车卡、观演卡、游泳卡……各类消费卡整齐排列，使用范围基本涵盖了校园生活的方方面面。

“学校想得很周到，我心里暖暖的。”来自四川的新生小东说，自己收到录取通知书的同时，还收到一份学生资助政策简介和一张《家庭经济困难学生认定申请表》，上面清楚地介绍了资助形式和申请方式。“此外学校还发放了来校路费和生活补助，让我悬着的心一下子安定下来。”小东说。

《2023年中国学生资助发展报告》显示，2023年，政府、高校及社会的各项普通高等教育学生资助政策共资助学生4529.63万人次，资助资金1854.38亿元。

应贷尽贷

2000多万名学生享受国家助学贷款

开学前几周，山东省微山县西平镇助学贷款办理网点，大学新生张幸如正在办理业务。

张幸如今年考上了北京科技大学，但经济上的困难一度让她觉得有压力。“幸好可以申请国家助学贷款。”张幸如说，“每年1.6万元贷款不仅可以覆盖学费和住宿费，还能弥补部分生活费，解决了我的后顾之忧。”

在工作人员的指导下，张幸如填写了贷款申请表并进行注册，很快完成了贷款申请。“听说以前办理助学贷款要去县城，来回就是大半天。现在镇上就有办理点，流程简单，办事效率很高。”张幸如说。

国家助学贷款是由政府主导、财政贴息，由金融机构向高校家庭经济困难学生提供的信用贷款。近年来，国家助学贷款政策进行了多次调整完善，想方设法帮助家庭经济困难学生减轻经济压力。

教育部财务司相关负责人介绍，目前本专科生、研究生每人每年最高贷款额度分别为1.6万元、2万元，学生在校期间利息全部由财政承担，贷款还款期限延长至剩余学制加15年、最长不超过22年。

与此同时，国家助学贷款服务也更加暖心便捷。据介绍，近年来，不少地方抓住学生高中毕业前的时间节点，将助学贷款受理工作前移，指导符合条件的学生在高中完成预申请，大幅节省了现场受理时间。

“贷款集中办理期间，全省所有县（市、区）办理网点节假日不休息，贷款办理不增加额外条件、不收取任何费用，学生只需‘承诺一次、填一张表、跑一趟路’即可完成办理。”山东省教育厅财务处处长齐鲁说，“对有特殊困难不方便到现场的学生，我们还上门帮助学生办理贷款。”

“2023年，全国共发放国家助学贷款699.69亿元。到去年底，已有2000多万名学生享受到这一优惠政策。”教育部财务司相关负责人表示，要进一步释放助学贷款政策红利，更好满足学生贷款需求，减轻学生还款压力，助力学生完成学业、更好就业。

健全制度

保障型资助和发展型资助并重

开学前，广西壮族自治区平果市康马村，上海交通大学新生小浦迎来了一群特别的客人——上海交通大学“助飞计划”新生家访团队。

作为其中一员，上海交通大学学生处处长赵昕给小浦送去了录取通知书，同时深入了解他的家庭经济情况，并详细介绍了国家和学校的各项资助政策。

“我们不会让任何一个学生因为家庭经济困难而失学，希望能让每个学生都同等享有人生出彩的机会。”赵昕的话让小浦对未来充满信心。

今年夏天，“助飞计划”新生家访项目招募860名师生，组成600余个小队，走访了全国各地1200余名新生。上海交通大学学生处副处长杨艳春介绍，通过上门家访的形式，可以更全面地掌握学生家庭情况、成长环境等，结合新生提供的材料，精准认定家庭经济情况，对学生开展精准资助，家访过程形成的结对关系也有助于新生适应大学生活。家访中若发现家庭经济特别困难的新生，学校还将在新生入学前发放迎新锦囊，解决学生上学的衣食住行问题，并协助其申请“绿色通道”入学。

为给大学新生提供更全面细致的资助政策咨询与帮助，各级学生资助热线电话也于暑期同步开通。

“近年来，学校平均每年接到的热线电话数量为1500个。”合肥工业大学党委学生工作部相关负责人说，在提供咨询的同时，各学院还安排专人与每一名家庭经济困难新生进行电话联系，确认经济困难程度，并提供有针对性的资助建议。

“目前，学生资助制度日益健全，保障型资助和发展型资助并重。”教育部财务司相关负责人介绍，入学前，学生可申请生源地信用助学贷款；入学时，如果没有筹齐学费，高校“绿色通道”可以缓缴学费住宿费，先报到入学，入学后学校将根据学生实际情况予以资助；入学后，可向学校提出国家助学金等资助申请，学校评估其家庭经济情况，根据困难程度确定资助项目和标准；品学兼优的学生还可申请国家奖学金、国家励志奖学金等；毕业时，如果到基层单位就业，或应征入伍服义务兵役、招收为军士，符合条件的可享受学费补偿和国家助学贷款代偿政策。

资助育人

引导学生从“受助”到“助人”

回忆起初入大学的那段时光，东南大学仪器科学与工程学院学生吕奕阳十分感慨：“在困难的时候，辅导员和资助专员找到了我。在他们的帮助下，我获得了一系列资助，不但缓解了经济上的压力，更消除了内心的担忧。”

因为自己淋过雨，所以想为别人撑一把伞。获得资助后，吕奕阳希望自己也能像阳光一样温暖到周围的人，于是他也申请成为一名资助专员。

每一次奖助学金评审会、每一次修改材料、每一次为贫困生送去关怀，吕奕阳都尽职尽责，在他手中完成的各类奖助学金评选达108万元。“作为资助专员，我看到许多学生努力学习、逆风飞翔，而他们的故事也激励着我勇担重任、勇往直前。”吕奕阳说。

“在满足‘经济解困’的基础上，高校学生资助更应强调‘精神致富’，即培养学生心怀感恩、自立自强。”东南大学学生资助管理中心主任曹海燕介绍，暑假期间，学校开展资助类社会实践，深入内蒙古自治区五原县、甘肃省敦煌市等地，通过重温红色历史、参与课程支教、聚力遗产保护、促进文旅融合等，帮助受助学生拓宽视野、体验民情、服务社会。今年学校还开展了“梦想与远方”发展型资助育人文化研学项目，以研学形式，带领学生感受中国文化、触摸时代脉搏，培养学生的自主学习与问题探究能力。

如今，在资助学生过程中，更加注重学生的素质培养和能力提升成为高校的共识：武汉大学打造“珞珈启航”育人品牌，资助学习成绩优异、科研成绩突出、综合表现优秀的家庭经济困难学生参加高层次学术交流和访学活动；西安交通大学设立创业实践项目、梦想基金项目，为有创业梦想的学生提供支持；长安大学强化思政教育，开展诚信活动月、“榜样力量 长大之星”宣讲团进学院等活动，培养学生自立自强、奋发向上的精神品质……

“为实现资助的育人功能，清华大学推进受资助学生自我管理，通过朋辈影响凝聚一批人，通过工作推进锻炼一批人，引导学生从‘受助’到‘自助’再到‘助人’。”清华大学学生部副部长魏晶介绍，目前，很多曾经受资助完成学业的校友积极回馈母校，不仅捐资帮助在校生完成学业，更为其职业选择、发展方向提供指导。

“让每个孩子都能成长成才、实现人生梦想，这应当成为我们资助工作的更高目标。”魏晶说。

《 人民日报 》（ 2024年10月09日 06 版）

(责编：李昉、郝孟佳)