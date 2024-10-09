原标题：他的精神照亮后辈追求真理之路

“他平和、谦逊，尊重身边每一个人，让人如沐春风。”“他的精神，如同永不熄灭的火焰，照亮了我们追求科学真理的道路。”“今天，我们纪念先生，就是要继承和发扬他热爱祖国、献身科学的精神。”

9月29日，中国科学院力学研究所举办郑哲敏先生百年诞辰纪念活动。活动上，多位院士专家讲述了郑哲敏的科研故事，缅怀这位赤忱报国、追求真理的科学大家。

郑哲敏是中国科学院院士、中国工程院院士，我国爆炸力学的开拓者和奠基人，国家最高科学技术奖获得者，为推动中国力学事业的发展作出了重要贡献。

为国家做点实实在在的事

“富国强民是梦想，总想为国家做点实实在在的事。”这是郑哲敏坚持以国家需要为己任的真实写照。

郑哲敏是钱学森在美国期间指导的学生。回国前夕，钱学森找他谈心说：“新中国刚刚成立，国家需要什么，我们就做什么。”

数十载科研生涯，郑哲敏毕生践行这一教诲。

时间回溯到1960年秋天的一个下午，中国科学院力学所发生了一次小小的爆炸。硝烟散尽后，一块5厘米长宽、几毫米厚的铁板被炸成了一个规整的小碗，大家欢呼雀跃。所长钱学森兴奋不已，拿着小碗给大家看：“可不要小看这个碗，我们将来卫星上天就靠它了。”

一个新兴的学科就此诞生，钱学森起名为“爆炸力学”。其创始人便是钱学森的得意门生郑哲敏。此后，郑哲敏逐渐找到了爆炸中能量释放的科学规律，“驯服”了炸药，并利用这种威力巨大的能量，解决了许多国家重大工程建设的核心难题。

为什么会选择爆炸为研究方向？为什么没选择“高大上”的理论研究，而是选择应用科学课题？这些是郑哲敏接受采访时经常被问的问题。郑哲敏总是这样回答：“就是想为国家做点实实在在的事。”他曾写道：“一个人如果不是为群众的利益工作，那么生活便失去了意义。”

2013年，获得国家最高科学技术奖后，郑哲敏在接受记者采访时说：“我就是一个普通的科研人员，获得这个奖，感到很惶恐，有了这份荣誉就有了份沉甸甸的责任。我这么大年纪了，还能尽到多少责任？所以总有点欠了什么完不成的感觉。”

做爬坡的工作，干出汗的活

“做爬坡的工作，干出汗的活。”这是郑哲敏对科技创新要勇攀高峰、敢于啃硬骨头的生动诠释。

1988年6月，在郑哲敏的领导下，中国科学院力学所非线性连续介质力学开放实验室（LNM）成立。1988年至1993年期间，郑哲敏任LNM第一任室主任，后曾任LNM学术委员会主任。

郑哲敏的学生、中国科学院力学所研究员洪友士记得，在LNM接受国家评估并获得“优秀”的成绩后，郑哲敏曾语重心长地告诫LNM的成员们：“LNM虽然有了一定的成绩，但不能满足。前面的路途任重道远，我们仍然要力戒浮躁，不断爬坡。”

“科技工作和实验室建设要‘不断爬坡’，是郑先生一贯的思想。”洪友士说，“这不仅是对LNM的要求，也是对力学所全所的要求。郑先生还经常说，科技工作要争做‘第一’，要做别人没有做过的事情；如果是别人做过的事情，就要比别人做得更好。”

郑哲敏十分重视青年科技人才的培养，甘为人梯，提携后学。他曾用自己一生的经验和感悟寄语青年科研人员：“自然科学研究是比较苦、枯燥，但这些基础研究必须要走在前面，才能真正推进科技创造和发明，带动其他学科发展。现在各方步伐都很快，但我想还应有一批人，有志于稳下来，实实在在做一些事。”

“郑先生虽然已经离我们远去，但他的精神和成就永远铭刻在我们心中。今天，当我们再次提起先生的名字，那些被他点亮的人生、被他启迪的智慧、被他塑造的品格，都一一浮现眼前，激励着我们继续前行。”中国科学院力学所所长罗喜胜说。

（记者 陆成宽）

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