范宇斌

近日，“咖啡·创业·我的留学故事”——闵行区侨界青年企业家圆桌沙龙活动在上海市闵行区新虹街道举行。活动以“一杯咖啡”为媒，邀请留法归国人员，讲述留学、工作的趣事和奋斗历程，展示践行“嘉庚精神”的真实故事。

今年是中法建交60周年，也是著名侨领陈嘉庚诞辰150周年，中法文化的交流与碰撞不断在闵行激发出新的火花，其中离不开侨界人士发挥的桥梁纽带作用。

“说到中法文化，第一个想到的是中国和法国美食，中国和法国的文化有许多相似之处。”闵行区侨青会会长、上海贝奥路生物材料有限公司总经理卢霄对美食情有独钟。

“带着我的好朋友法国设计师马修走进闵行社区。”上海创昕建筑装饰工程有限公司总经理夏钱智参与城市微更新，改造后看到居民们脸上的笑容，感觉非常值得。

摩登唯美的法国电影、时尚前卫的法国设计，这是中法两国文化交流最活跃生动的领域之一。

活动特邀第36届大众电影百花奖评委、上海市欧美同学会留法分会副秘书长马圣楠和法国设计师马修作主旨演讲。通过艺术文化的窗口，看见中法两国民心相通、艺术相连、共谋发展的美好图景。

马圣楠表示：“电影诞生的城市是巴黎，中国电影的摇篮在上海，中法之间电影有十分深厚的渊源，中国电影史上很多的第一次都是与法国合作。”

“这是一个特别感动的时刻，留学生和我这样在中国工作、生活的国际友人，是一种双向互补。”马修分享了自己如何用法国的设计理念在国际品牌中融入中国元素。

活动现场，新虹街道“诺亚财富”新侨驿站揭牌成立，该平台将为园区内的新侨人士工作、生活提供支撑和服务。

“此次活动内容有厚度、有温度、有深度，是闵行区侨联抓住时间节点、结合资源优势开展侨联工作的新尝试、新亮点。”上海市侨联副主席、上海交通大学校务委员会副主任徐学敏表示，希望闵行区侨联继续发挥桥梁纽带作用，助力中外文化互融互鉴，持续加大对新侨人士创新创业支持的力度。

当日，侨界青年和留学归国人员走进虹桥海外发展服务中心。该中心作为虹桥国际中央商务区功能布局的核心，拥有一站式信息咨询、国际化专业服务、一体化风险防范等功能，为长三角企业发展保驾护航。

（中新网）

(责编：李昉、郝孟佳)