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中国科学院院士、清华大学教授薛其坤——

从沂蒙山区驶出的“小船”

曾 玥
2024年10月09日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　薛其坤在指导学生。
　　受访者供图

　　“我是一艘从沂蒙山区驶出的‘小船’。”中国科学院院士、清华大学教授薛其坤曾这样形容自己。

　　1980年，薛其坤参加高考，以物理仅差1分满分的成绩，考入山东大学光学系。此后，历经工作和学习深造，他于1994年取得中国科学院物理研究所凝聚态物理专业博士学位。

　　2005年，41岁的薛其坤成为中国科学院最年轻的院士之一。2023年，他获得美国物理学会巴克利奖。这个被公认为国际凝聚态物理领域的最高奖，自1953年设立以来首次颁发给中国籍物理学家。今年，薛其坤荣获国家最高科学技术奖。

　　“基础研究取得突破绝非一日之功，相较于天赋，更多依靠日复一日地努力和坚持。”近日，薛其坤在接受中新社记者书面专访时表示，“再高深的学问，也是在找到方向之后，一步一个脚印，慢慢从基础向高深推进的。”

　　“小船”远行，离不开导师引航。

　　在中国科学院物理研究所读研期间，薛其坤跟随导师陆华从事场离子显微镜研究，习得基本规则并熟练掌握仪器设备。而后，薛其坤赴日本东北大学金属材料研究所留学，师从樱井利夫，遵循每日早7点至晚11点“泡”在实验室的“7-11”工作要求，养成精益求精的科研态度。在美国北卡罗来纳州立大学物理系担任访问助理教授时，薛其坤又经美国国家科学院院士大卫·阿斯本斯指导，进一步提升科学判断力。

　　1999年，薛其坤转动“船舵”，选定“航向”。

　　是年，他从海外回国，进入中国科学院物理研究所工作。2005年，他加入清华大学物理系，组建科研团队、搭建实验平台，瞄准物理学最前沿的研究方向，开始“没有跑道的赛跑”。

　　首次实验观测到量子反常霍尔效应，在国际上产生重大学术影响，被诺贝尔奖获得者杨振宁称为中国实验室里做出来的“诺奖级成果”；首次发现异质结界面高温超导电性，开启了国际高温超导领域的全新研究方向……

　　经过多年耕耘，薛其坤带领团队取得多项引领性的重要科学突破，“‘从0到1’盖起第一层楼”，助力中国量子科学研究跻身世界第一梯队。

　　“我们赶上了科学研究的黄金时代。”薛其坤说，自己的成长成功与国家改革开放快速发展的背景紧密相连，科研成果的取得与国家科技实力的持续壮大、基础研究的深厚积累以及支持力度的不断加大息息相关。

　　新中国成立后特别是改革开放后，中国先后实施“863计划”“攀登计划”“973计划”，基础研究整体研究实力和学术水平显著增强。党的十八大以来，中国基础前沿研究实现新突破，战略高技术领域迎来新跨越，创新驱动引领高质量发展取得新成效，科技体制改革打开新局面，国际开放合作取得新进展，科技事业取得历史性成就、发生历史性变革。

　　科技创新靠人才，人才培养靠教育。党的二十届三中全会提出，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。

　　“要有好米、好锅才能把饭做香。”在薛其坤看来，教育、科技、人才构成了“金三角”的三个顶点，三者的内在关联愈发深刻。“如何让这三个顶点形成系统化的机制，是摆在我们面前的命题。”

　　新型研究型大学是重要试验田。2020年出任南方科技大学校长后，薛其坤也在教育领域开展多项“从0到1”的探索——面向人才培养、基础学科、应用技术攻坚等推出五大行动计划，打造“PI(学术带头人)+团队+平台”等科研模式和人才培养机制。

　　肩负科技工作者和教育工作者的双重身份，薛其坤逐渐将近年的工作重心转向培养青年学术带头人，奖掖后学。“我的学生赋予了小船更青春的生命。”至今，薛其坤已培养120多名博士生、博士后，团队成员和学生中已有1人当选中国科学院院士、30余人次入选国家级人才计划。

　　“转头回望来时路，轻舟已过万重山。”不久前薛其坤对南方科技大学毕业生的这番寄语，一如自白。

　　（中新社）

(责编：李昉、郝孟佳)

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