人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“紫荆·院士开讲”首次进入香港高校

2024年10月09日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报香港10月8日电  （记者冯学知）由紫荆文化集团主办、紫荆杂志社承办的“紫荆·院士开讲”活动7日在香港理工大学举行。这是该项活动首次进入香港高校，吸引了香港各界数百人参与。

　　紫荆文化集团董事长许正中致辞表示，院士开讲活动旨在搭建平台，借八方之力助力创科强港、兴港、富港。香港创科潜力巨大，空间广阔。香港独特的区位优势、“一国两制”的制度优势和创科的生态优势，是香港创科发展的坚实基础和强大支撑。同时，内地为香港创科成果的转化提供了广阔的空间，双方优势互补可以创造双赢局面。

　　中国科学院院士、香港理工大学校长滕锦光致辞说，紫荆文化集团积极推动香港文化科技事业发展，与香港理工大学的目标相一致。希望双方加强合作，推出更多有意义的活动，帮助年轻学子更好地认识国家和民族历史、了解中华优秀传统文化，不断增强学生对香港、对国家的热爱之情。

　　当日，多位知名专家出席了活动，探讨前沿科技和介绍最新科研成果。中国科学院院士、美国科学院外籍院士任咏华以“从分子设计到超分子组装、纳米结构和功能特性的调控来实践能源、材料和生物医学的应用”为题发表演讲。她表示，科技强国，自立自强，要有原创性的、上游的科研才能做到科研成果转化。在香港大学担任化学系教授的她，希望未来与不同领域的科研人员合作，为人类福祉作贡献。

　　香港中文大学（深圳）医学院客座教授林顺潮在会上介绍了近视防控及近视手术的最新发展。欧洲自然科学院外籍院士、香港科技协进会会长何建宗以“从香港到极地，从赤潮到善用微藻”为题，探讨环境保护等课题。他鼓励年轻人以不同角度思考，突破固有框架，勇于尝试。

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部