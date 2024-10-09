本报香港10月8日电 （记者冯学知）由紫荆文化集团主办、紫荆杂志社承办的“紫荆·院士开讲”活动7日在香港理工大学举行。这是该项活动首次进入香港高校，吸引了香港各界数百人参与。

紫荆文化集团董事长许正中致辞表示，院士开讲活动旨在搭建平台，借八方之力助力创科强港、兴港、富港。香港创科潜力巨大，空间广阔。香港独特的区位优势、“一国两制”的制度优势和创科的生态优势，是香港创科发展的坚实基础和强大支撑。同时，内地为香港创科成果的转化提供了广阔的空间，双方优势互补可以创造双赢局面。

中国科学院院士、香港理工大学校长滕锦光致辞说，紫荆文化集团积极推动香港文化科技事业发展，与香港理工大学的目标相一致。希望双方加强合作，推出更多有意义的活动，帮助年轻学子更好地认识国家和民族历史、了解中华优秀传统文化，不断增强学生对香港、对国家的热爱之情。

当日，多位知名专家出席了活动，探讨前沿科技和介绍最新科研成果。中国科学院院士、美国科学院外籍院士任咏华以“从分子设计到超分子组装、纳米结构和功能特性的调控来实践能源、材料和生物医学的应用”为题发表演讲。她表示，科技强国，自立自强，要有原创性的、上游的科研才能做到科研成果转化。在香港大学担任化学系教授的她，希望未来与不同领域的科研人员合作，为人类福祉作贡献。

香港中文大学（深圳）医学院客座教授林顺潮在会上介绍了近视防控及近视手术的最新发展。欧洲自然科学院外籍院士、香港科技协进会会长何建宗以“从香港到极地，从赤潮到善用微藻”为题，探讨环境保护等课题。他鼓励年轻人以不同角度思考，突破固有框架，勇于尝试。

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