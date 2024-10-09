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这堂思政课有啥不一样

2024年10月09日08:11 | 来源：光明日报
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原标题：这堂思政课有啥不一样

“这个白鹭纷飞的地方，是广东省湛江市金牛岛红树林。这些年，通过红树林系统保护和科学开发，这里旅游‘火’了，村民富了，经济与生态协调发展，不就是‘绿水青山就是金山银山’的真实写照吗？”日前，一场面向500名高一新生的思政课，在哈尔滨工业大学（深圳）帮扶的中学——广州大学河源附属东江中学开讲。

“大学生们的语言很轻松活泼，感觉很亲切。”东江中学高一10班学生欧阳途告诉记者，“这堂思政课让我知道了其他城市的文化传承、环境保护的故事。作为一名高中生，我希望今后为家乡贡献一份力量。”

这堂思政课有啥不一样？

哈工大（深圳）党委组织部部长徐晶向记者介绍，为了贯彻落实党的二十届三中全会精神，该校发挥高校师生党员的先锋模范作用，推动思政“小课堂”与社会“大课堂”相结合。

今年8月，该校组织了一支覆盖5个学院、9个专业共15名师生的“粤迹追光”宣讲团奔赴广东多地，通过亲眼所见、亲耳所闻，在身体力行中感受中国式现代化的广东经验，并在实践中形成了生动的“教案”，切实引导青年学子争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

“我们这些学长学姐当起了老师，站在讲台上给学弟学妹们讲述亲眼见到的改革开放、科技创新、文化传承和生态文明的故事，书本上抽象的知识转化成具体的所见所闻，感觉非常不一样。”该校能源动力专业研究生蒋柏轩说。

这是该校坚持“开门办思政课”的一次创新之举。徐晶表示，本次实践活动既是该校在落实“大思政课”要求的创新，又是推动落实“大中小”人才贯通化培养模式的有益尝试，有利于引导各年龄段的学子们在“走”“教”“学”的不同实践角色中树立正确的人生观、世界观和价值观。

“我们希望持续做好中国式现代化建设的各种优秀经验总结，并将这些‘中国故事’带去课堂，让小学生能听懂、中学生能听明白、大学生能听真切，通过唤起不同学段学生心灵深处的共鸣，全方位、多角度、立体化贯彻落实党的二十届三中全会精神。”徐晶说。

（记者 党文婷 严圣禾 通讯员 匡尔娜 鞠芳菲）

(责编：李昉、郝孟佳)

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